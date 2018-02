A Maradona le rechazaron la visa y sigue sin poder entrar en EEUU

El gobierno de los Estados Unidos le rechazó este miércoles (31/01) la visa al ex capitán y entrenador de la Selección Argentina, Diego Armando Maradona, que pensaba viajar a Miami, para estar presente en la audiencia civil donde tiene radicada una querella contra su ex esposa Claudia Villafañe. Luego de ser expulsado del Mundial que se disputó en Estados Unidos en 1994 por doping, al astro le negaron el ingreso al país del norte. Matías Morla, quien es apoderado de Maradona, reveló que el motivo fue porque en una entrevista para la cadena venezolana TeleSur Diego dijo que “Donald Trump es un chirolita”. “Cuando estábamos por conseguir la visa, Diego dijo que Donald Trump es un chirolita. Así que imagínense que mi pedido quedó en el segundo subsuelo de la Embajada. Le dije: ‘Diego, por favor no hables de Estados Unidos’ porque, cómo la entrevista era para TeleSur, sabía que la cosa vendría por ahí. Y la segunda pregunta fue: ¿Qué opinas de Donald Trump? ‘Es un chirolita’. Después de ahí me parece que yo voy a tener que representarlo como apoderado en el juicio contra Villafañe en Miami”, declaró el abogado del Diez en declaraciones al canal América TV.

