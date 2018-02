Nahir Galarza pide “ayuda” desde la cárcel y escribió una carta al INAM

“Le transmito que me encantaría la posibilidad de que usted pueda tener el buen gesto de una entrevista personal en mi celda. Para ello, el señor Jorge Zonzini, a cargo de mi exposición en los medios como único portavoz de mi verdad, queda a su disposición para el traslado a esta ciudad si fuese necesario”, reza el escrito de puño y letra de Nahir, que lleva su firma. El dibujo de un corazón acompaña la aclaración de la firma, fechada el 31 de enero.Según Zonzini, el INAM decidió intervenir en el caso porque no se respetó la integridad física, psíquica y moral de Nahir. Tampoco su dignidad y la de su familia, de acuerdo a la defensa de la muchacha.

Pero la propia Fabiana Tuñez negó la intervención del organismo que dirige. “De ninguna manera vamos a intervenir en esta causa sin haber tenido acceso al expediente”, dijo Tuñez al portal de noticias BigBang News.

En esa línea, Tuñez explicó que el INAM "de ninguna manera se compromete en intervenir en la causa si no se tiene el expediente. Nosotros nos tomamos un tiempo para analizar y recién ahí decidimos si intervenimos o no. Me quedé helada cuando vi esto en las redes. No vamos a intervenir en una causa de la cual no tenemos conocimiento".