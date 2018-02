Estalló la interna 'Bebote' vs. Moyano (Ritondo grita: "¡No disparen!")

Luego de la encendida defensa que realizó el delincuente Pablo 'Bebote' Álvarez contra lo que se lo acusa (apretar al cuerpo técnico de Independiente), el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo salió al cruce.

"La amenaza fue de los Moyano, junto con (Juan Manuel, titular de la Aprevide) Lugones y (Cristian, Ministro de Seguridad bonaerense) Ritondo. Habrá que preguntarle a él por qué volvió al club, eso yo no lo sé”, denunció Álvarez, al aire de TyC Sports (Grupo Clarín).

Al respecto, Ritondo disparó: "Es un delincuente que está preso porque lo último que hizo fue apretar al director técnico de Independiente. La Justicia comprobó que era el jefe de una asociación ilícita. Yo hice lo que corresponde: lo denuncié con la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide). Es increíble que le crean", dijo. "No voy a contestar las denuncias sobre los supuestos sobres: es Bebote Alvarez. Miente y dice barbaridades".

'Bebote' Álvarez nota con Grabia - Parte 1

Cuando Holan dijo que se iba de Independiente fue- según Alvarez- por la apretada de los Moyano. "Si me denunciaban por extorsión y secuestro a él lo iban a denunciar por financiar a la barra brava", aseguró, aunque hoy sigue siendo el técnico del equipo.

"La amenaza la hizo Ritondo, Moyano, Lugones, el no quería declarar", dijo en referencia al ex Director Técnico de Independiente.

"Me amenazaron de muerte. Y me metieron acá adentro en conjunto con Ritondo y con su cadete", disparó.

Obviamente, esto volvió a reabrir la polémica por los nexos entre la política y el fútbol.

'Bebote' Álvarez nota con Grabia - Parte 2

Al respecto, Grabia escribió un excelente libro titulado 'La 12', donde cuenta la parte trasera de los bombos y platillos que suenan en La Bombonera cada domingo.

Ese vínculo tan estrecho está nuevamente chocando, dejando imágenes escandalosas por los enfrentamientos de las últimas semanas, poniendo el duda la lucha del Estado contra las mafias.

'Bebote' Álvarez nota con Grabia - Parte 3

Otro caso escandaloso la relación que tuvo quien ahora es presidente de la Nación con 'La 12' cuando presidía el club xeneize:

"De jugadores que no se relacionaron jamás con 'La 12' conozco el caso de Jorge Roberto 'Chancha' Rinaldi Pilypas y el del mellizo Guillermo (Barros Schelotto).

(Carlos) Bianchi tampoco. De hecho hay una anécdota muy graciosa del primer día en que Bianchi llega a Boca: lo vienen a ver los jefes de la barra -en aquel momento era Rafael Di Zeo- y Bianchi, casi sin dirigirle la palabra, lo que hace es marcar el teléfono para hablar con el máximo dirigente de Boca, comentarle la situación, pasarle el teléfono y desde ahí se terminó (el tema). Era Mauricio Macri.

¿Y Macri?: -No, Macri ha tenido una relación con la barra por interpósita persona, porque no he comprobado lazos estrechos entre Macri y Di Zeo, pero a las pruebas me remito: La 12 de Di Zeo ha tenido facilidades para hacer y deshacer en Boca durante la presidencia de Mauricio Macri que sólo he visto en la presidencia de la época (1960) de 'Quique, el carnicero' (cuyo nombre real era Enrique Ocampo).

De hecho, recuerdo a 'La 12' jugar una vez por semana en Casa Amarilla, el predio donde entrena el plantel de Boca. La explicación que me dieron en aquel momento era que "eran socios". Entonces, hice la prueba con amigos socios del club: que pidieran Casa Amarilla para jugar. Y nunca se la dieron. Ese es uno de los ejemplos.

Después, el (ahora ex) juez Mariano Bergés hizo toda una investigación sobre asociación ilícita alrededor de Boca y en su momento procesó a Edgardo Alifraco (actualmente, vice-primero de la Asamblea de Representantes del club), el nexo entre Macri y la barra brava", denunció al aire de TN (Grupo Clarín) en 2013.