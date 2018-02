El club que formó a Reynoso les pidió dinero a Talleres y a Boca por su pase

El Club Infantil Barrio Ituzaingó (CIBI) de Córdoba reclamó este jueves (01/02) a Talleres de Córdoba que le abone el dinero que le corresponde por los derechos de formación de Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso, mediocampista ofensivo que fue transferido a Boca la semana pasada. Las negociaciones para que Talleres le reconozca al Cibi el 20 por ciento que le corresponde por derechos de formación por la transferencia de Emanuel Reynoso a Boca Juniors no son sencillas. Este último martes hubo una reunión informal entre la asesoría legal de la “T” y el interventor del club de Barrio Ituzaingó, Pablo Tello, para tratar de llegar a un principio de acuerdo, que si bien no llegó a buen puerto, continuará intentándose la semana próxima. “No podemos decir que Talleres desconoce la deuda, pero nos hablaron de una 'deuda moral' que tiene el club, como si el convenio que firmó el fideicomiso no existiera. Que no van a subvencionar al Cibi. Y lo que nosotros queremos es que Talleres blanquee la operación, que nos diga exactamente lo que cobró por la venta del 60 por ciento del pase de Bebelo. Nos hemos asesorado y sabemos que no lo vendió por 1 millón y medio de dólares. Somos un club humilde y con necesidades, pero no estamos apurados por cobrar ya. Lo que queremos es asegurarnos que percibiremos lo que nos corresponde”, declaró el dirigente, quien conduce la normalización del club junto a otras dos personas.

