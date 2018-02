En Quilmes hacen una cerveza con gusto al alfajor Capitán del Espacio

El alfajor Capitán del Espacio es casi de culto. Nacido y criado en la ciudad de Quilmes, se consigue en muy pocos kioscos de la zona sur del conurbano y de la Capital Federal. Su sabor, para los fanáticos, incomparable y particular.

"Todo lo relativo al Capitán genera mucho debate. Los fanáticos quilmeños lo defienden y a los que no son de zona Sur no les llama la atención. Lo que pasa es que si no tenés la conexión emocional no te parece el mejor del mundo.

El del Sur cuando lo prueba se sube a una máquina del tiempo. En su momento era un alfajor barato de buena calidad y los pibes lo comían todo el tiempo. Hay mucha mística del barrio." , contaron sus creadores a Clarín.

3 cervecerías artesanales de Quilmes –capital nacional de la “birra”- y aledaños están preparando una variedad llamada “Porter del Espacio”. Así trascendió en redes sociales por un posteo del columnista radial Harry Salvarrey del que se hizo eco el diario Perspectiva Sur.

Guten Bier, Piu Bella Cerveza Artesanal y Cerveza Artesanal Brescia son la que están combinando malta y lúpulo con este alfajor que el 2 /02 cumplirá 55 años.

El alfajor Capitán del Espacio es un ejemplo moderno del antimarketing. No hacen publicidad de ningún, no tienen presencia propia en redes sociales pero venden toda su producción.

La idea de hacer una cerveza con sabor al alfajor quilmeño Capitán del Espacio, surgió de una charla entre jóvenes artesanos cerveceros del Conurbano Sur. “ ¡Qué mejor que juntar nuestra pasión con nuestra infancia!”, expresó Mauro Siciliano de Piu Bella Cervecería Artesanal a PERSPECTIVA SUR, 1 de los promotores de la “Porter Del Espacio”.

“Todo comenzó entre charlas con amigos cerveceros. Dijimos de hacer una cocción colaborativa, con chicos de Brescia, Gutten, y Piu Bella, más Harry Salvarrey de Radio Metro, quien también es un apasionado de la cerveza artesanal. Y así cocinamos la Porter Del Espacio”, explicó Mauro.

“Nos propusimos hacer algo alusivo de la Zona Sur, porque todos somos de Lavallol y Lomas de Zamora, y ¡qué mejor que juntar nuestra pasión con nuestra infancia! Así surgió la idea de la adición del alfajor a la cerveza, ya que íbamos a hacer una Porter, que es una cerveza negra con muchas notas de chocolate y un amargor importante”.

“La cocción la hicimos en la fábrica de Gutten, en Avellaneda,y en unos días la van a estar probando en los bares de la zona. Sumamos lo mejor de la cerveza artesanal y del emblemático alfajor del Conurbano”, añadió Siciliano.

Según cuentan sus creadores el mosto tiene gusto a chocolate." Va a ser una cerveza Porter, que ya tiene mucho sabor a chocolate y un gusto amargo para balancear. Nosotros además le agregamos la masa del Capitán que se caracteriza por tener cacao. Va a tener unos 5 grados de alcohol" , afirman.