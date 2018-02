En desacuerdo con los gastos de Moyano, Renunció el tesorero de Independiente

El tesorero de Independiente, Fabio Fernández, presentó su renuncia este jueves (01/02) a su cargo a poco más de un mes de haber asumido y, si bien argumentó que es por cuestiones personales, trascendió que su ida sería por no estar de acuerdo con lo que gastó el club en los seis refuerzos que llegaron para la temporada. En el club, creen que el empresario gastronómico, que se fue a tan sólo 44 días de haber asumido, estuvo en desacuerdo con las importantes sumas que gastó el club en el actual mercado de pases. El Rojo contrató a Emanuel Brítez, Braian Romero, Jonathan Menéndez, Fernando Gaibor, Gonzalo Verón y Silvio Romero, realizando una inversión cercana a los 13 millones de dólares. A Fernández le parecieron un disparate algunas inversiones durante este libro de pases, no solo por los gastos relacionados a las fichas de los jugadores, sino también respecto a los contratos de los futbolistas. Los cruces fueron cada vez más frecuentes y la relación se erosionó al punto del no retorno a comienzos de la semana. A su vez, a ese punto de conflicto se le suma A que Fabio Fernández es uno de los dirigentes investigados en la causa que tiene como protagonistas a “Bebote” Álvarez, el líder de la barra, y al ex vicepresidente Noray Nakis.

