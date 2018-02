"Chapeaba y ofrecía armas reglamentarias y 'arreglar' sumarios"

“Hace años que con mi hermano no tenemos relación directa porque tenemos gustos diferentes“, comenzó defendiéndose el jefe policial Fabián Perroni.

“Es un hecho desagradable para mí en particular. Yo no soy cómplice del delito en ninguna circunstancia. Siendo quien es el que tenía esta actividad, aunque sea mi hermano, hay que tomar la decisión sea quien sea”, siguió.

En declaraciones a radio Mitre, su hermano se presentó en una comisaria con una tarjeta en la que figuraba como "F. Perroni" -lo cual prestaba a la confusión- y pretendía vender un seguro contra el robo o secuestro judicial del arma de los agentes o una suerte de inmunidad a los agentes con sumarios administrativos.

Perroni detalló que se enteró de las maniobras de su hermano mientras realizaba un allanamiento junto al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, cuando le hicieron escuchar un audio sobre una presunta estafa y reconoció la voz de su hermano.

“Una persona me preguntó si tenía un familiar en la fuerza. Me hizo escuchar un audio y cuando lo escucho lo reconozco. Ahí informé al ministro”, dijo el funcionario y agregó: “Él, aprovechando la situación de ser mi hermano, hacía tráfico de influencias. Ofrecía asegurar armas reglamentarias en caso de que las perdieran (los policías), cosa que no ocurre porque tenemos nuestros propios protocolos”.

Rápidamente, Fabio Maximiliano Perroni fue detenido.