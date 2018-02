Verbitsky le responde a Canicoba/AFIP

"El bluff de la AFIP" es un fragmento del texto dominical de Horacio Verbitsky titulado "Tramparencia":

"(...) La poda sólo alcanza a cónyuges, hermanes, abueles, nietes, cuñades, nueras y yernos, lo cual es un pequeño avance sobre el blanqueo de capitales que excluyó a Franco Macrì y Alicia Blanco Villegas pero no a Gianfranco Macrì, Angelo y Fabio Calcaterra, por poner un ejemplo ostensible. Claro que aquí sólo hay plata chica en juego y no centenares de millones de dólares.

El viernes fueron detenidos varios empleados de la AFIP y el juez Rodolfo Canicoba Corral hizo saber a los periodistas que se trataba de la investigación iniciada por los datos sobre el blanqueo que comencé a publicar en Página/12 y continué en El Cohete A la Luna.

Me permito ponerlo en duda, primero porque no conozco a ninguno de los detenidos ni pagué ni me lo pidieron por esa información y segundo porque no me imagino quién podría comprar los datos sobre el el blanqueo, que pueden llevar a la cárcel a quien los posea y no hay forma de extraerles provecho. Por lo que se va sabiendo, se trata de una empresa que vendía datos fiscales y quizás también su adulteración en las bases de datos de la AFIP a quienes estaban en deuda con el fisco. Esa operación es conocida por lo menos desde la presidencia de Raúl Alfonsín, cuando Marcelo Da Corte estaba al frente de la DGI. Los jóvenes de la Coordinadora conseguían acceso a las pantallas y luego visitaban a los morosos para ofrecerles una quita.

Es curioso que quienes trampearon al fisco toda la vida disfruten de sus bienes mal habidos, mientras los presuntos empleados infieles que si la versión oficial fuera cierta los habrían puesto en evidencia, van a la cárcel. Así estamos. Recordemos que Marcelo Mindlin blanqueó bienes por 770 millones de pesos, equivalentes a 44 millones de dólares, una suma homóloga a la que trascendió que habría pagado por la constructora de los Macrì: entre 40 y 50 millones.

Lo sigue Gianfranco Macrì, con 622 millones de pesos, o 35,5 millones de dólares.

Nicky Caputo blanqueó 465 millones de pesos, o 26,5 millones de dólares. La fortuna de Caputo creció como contratista de obras públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el gobierno de Macrì y de la Nación desde que asumió la presidencia (con otra empresa que no lleva su nombre, para simular que se cumple la promesa de ambos de que no volvería a contratar con el Estado. Intentaron engañar a la aliada revoltosa Elisa Carrió, que exigió excluir a los contratistas del blanqueo, pero no les preocupó que los viera toda la sociedad, que es más incrédula).

Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de gabinete, blanqueó 109 millones de pesos, o 6,2 millones de dólares. La hermana del secretario Legal y Técnico de la presidencia, Susana Clusellas Zorraquín, está casada con Manuel Lucio Torino Ortíz, quien blanqueó 353 millones de pesos, equivalentes a 20,1 millones de dólares. Además, Pablo Clusellas Zorraquín es revisor de cuentas del Buenos Aires Golf Club, que preside Gianfranco Macrì. Alfredo Coto blanqueó nada menos que 7.000 millones de pesos, casi 400 millones de dólares. Casi lo mismo que Marcela Rocca, prima de Paolo y encargada de tareas de beneficencia. También blanquearon los primos Roberto y Elena Bonatti Rocca.

Los gerentes están varios escalones por debajo de los accionistas. Daniel Agustín Novegil, quien se encarga de los aceros planos que produce Techint, blanqueó 557 millones de pesos o 32 millones de dólares. Javier Madanes Quintanilla y Miguel Madanes, los señores del neumático y el aluminio, pasaron por ventanilla para blanquear 1279 millones de pesos o 73 millones de dólares. María Bulgheroni de Luque, hermana de Alejandro y tía de Marcos Bulgheroni blanqueó 185 millones de pesos o 10,5 millones de dólares, suma que sugiere que no es una pieza clave en los negocios familiares. No faltaron la suegra del presidente, Elsa Baker, ni sus cuñadas, Leila y Zoraida Awada, con sumas menores a un millón de dólares, pero tan ilegales como las millonadas de Gianfranco. Se entiende la furia de Macrì, pero es mala consejera porque le hace pegar a tontas y a locas. Siga participando.

Con la misma lógica del mundo al revés, en lugar de pedir la renuncia del ministro Triaca, Macrì forzó con el decreto la dimisión de sus hermanas Lorena y Mariana Triaca y de su esposa María Cecilia Loccisano. Si no estaban calificadas para las funciones que cumplían, la responsabilidad recae en el Presidente. Si lo estaban, el decreto expulsivo es una arbitrariedad poco republicana, además de una fuente de injusticias que puede privar al Estado del aporte de personal incluso sobrecalificado, como el director de YPF Octavio Frigerio.

En su renuncia Lorena Triaca sumó otra hipocresía: dijo que su decisión “corresponde a motivos estrictamente profesionales”, mientras se limpiaba la huella del zapato presidencial en la parte del vestido en que la espalda pierde su honesto nombre. Al alejarse del directorio del Banco Nación, Mariana Triaca le agradeció directamente a Macrì “la confianza dispensada”. Se estiman en 40 los renunciantes, lo cual sobre 20 ministerios equivale a un promedio de dos por ministro. Nada mal para los campeones de la ética.

Duran Barba y los radicales

Jaime Durán Barba utilizó un razonamiento 'ad hominem' durante la discusión del Club Político, un ateneo de librepensadores y de ex funcionarios vinculados con la UCR. El consultor ecuatoriano cuya remuneración el gobierno recién blanqueó ahora, luego de años de pretender que era un filántropo que contribuía graciosamente a la campaña amarilla, escribió que “nuestro país es como Suecia. Nadie tiene una empleada en negro. Siguiendo la Biblia, todos estamos libres de pecado, podemos lanzar una lluvia de piedras. Hay que lapidar a Triaca de inmediato”. Añadió que el ministro “cumple un papel muy importante en la reforma laboral y en la lucha contra las mafias”, antes de recordar que “Yrigoyen no reconoció a ninguno de sus hijos. No por eso debería ser borrado de la historia”.

Lejos de su colaborador Santiago Nieto, Duran Barba no tiene la misma sensibilidad que en sus libros para los cambios de costumbres y valores en la sociedad. Pero sus razonamientos fueron hechos a la medida de sus interlocutores radicales. Uno de los impugnadores de Triaca fue el ex ministro radical Ricardo Gil Lavedra, quien hace dos décadas fue uno de los defensores del entonces jefe de gobierno porteño Fernando De la Rúa cuando se descubrió que el Concejo Deliberante pagaba el salario de su jardinero particular.

Ironías de la vida: la esposa del actual ministro Triaca fue la escribiente de las fiscalías que investigaron la malversación. Por la misma época, De la Rúa fue víctima de una extorsión, cuando se difundieron audios e imágenes de un viaje de compras a Miami de su esposa Inés Pertiné y tres amigas, pagado por un concesionario del gobierno municipal interesado en la renovación de su licencia. De la Rúa acusó a Daniel Hadad de “espionaje gangsteril. Quizás mi señora, de buena fe, cometió un error o una imprudencia al aceptar los pasajes de canje. Al tomar conocimiento del tema, subsané ese error inmediatamente”.

Hadad presionaba así para que De la Rúa destrabara la adjudicación de la radio Municipal, que había dispuesto el menemismo. Antes de la emisión, Hadad presentó el material al vocero del jefe de gobierno, el actual interventor del ENACOM, Miguel de Godoy, y le sugirió que todo podía arreglarse. No sólo “su señora”. Las grabaciones de la Secretaría de Inteligencia también registraron la voz del propio De la Rúa cuando dialoga con Pertiné sobre la posibilidad de sumarse a la partida, para terminar diciendo: “Aprovechen ustedes”. Uno de los dirigentes radicales que asesoraban a De la Rúa comentó así el episodio: “Fernando e Inés no son corruptos. Son garroneros”, una condescendencia que Durán Barba reprocha a los radicales no tener con Triaca. (...)".