Megalópolis maya en la selva de Guatemala

La civilización maya fue una de las más avanzadas en Mesoamérica: sofisticadas matemáticas e ingeniería que le permitieron extenderse a lo largo de la actual América Central y el sur de México. La élite maya sabía leer y escribir, y desarrolló un complejo sistema de escritura glífica, una de las más avanzadas en América precolombina.

Los primeros asentamientos mayas fueron construidos alrededor del año 1000 a.C., y la mayoría de las principales ciudades mayas colapsaron hacia el año 900 d.C. La causa del colapso sigue siendo el foco de un intenso debate académico.

Las ciudades mayas solían expandirse sin planificación.[cita requerida] El centro de la ciudad era ocupado por complejos ceremoniales y administrativos, rodeado por una irregular expansión de barrios residenciales. A menudo las diferentes partes de una ciudad eran conectadas por calzadas. La arquitectura principal de la ciudad se componía de palacios, templos piramidales, juegos de pelota ceremoniales, y estructuras alineadas para la observación astronómica.

Un equipo de arqueólogos analizó más de 2.100 Km2 de la jungla de Petén e incluso reveló una pirámide en el corazón de la antigua ciudad maya de Tikal, un importante destino turístico en el noreste de Guatemala. La pirámide mide casi 30 metros de altura y anteriormente se pensaba que era una montaña pequeña.

Petén (‘Gran Isla’ en itzá)​ es el departamento más extenso de Guatemala así como en la entidad subnacional más grande de Centroamérica, atravesado por numerosos ríos, cuyas desembocaduras se encuentran en el Mar Caribe y en el Golfo de México.

El hallazgo, cerca de los vestigios de Tikal, el principal sitio arqueológico de Guatemala, y ha sido descrito por los especialistas como un gran avance en la investigación arqueológica de la civilización maya.

Tikal (o Tik'al, de acuerdo con la ortografía maya moderna) está situado en el municipio de Flores, en el departamento de Petén, y forma parte del Parque Nacional Tikal, Patrimonio de la Humanidad, por Unesco, en 1979.

Según los glifos encontrados en el yacimiento, su nombre maya habría sido Yax Mutul.

Tikal fue la capital de un estado beligerante, que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas, que alcanzó su apogeo durante el Período Clásico, entre el 200 d.C. y el 900 d. C. Durante este tiempo, la ciudad dominó gran parte de la región maya.

Amenazada por la deforestación y el tráfico ilegal de especies, la exuberante Reserva de la Biosfera Maya -el 2do. pulmón del continente después de la Amazonía, y ocupa 19% del territorio guatemalteco, donde se encuentra a su vez 7% de la biodiversidad del mundo- comenzó a ser vigilada con una tecnología satelital pionera en Latinoamérica para contener la destrucción de miles de hectáreas de bosque cada año.

Ya se ha perdido el 35% del total de la Biosfera Maya y cada año son destruidas entre 9.000 y 10.000 hectáreas en esa reserva. La megadiversidad en esa selva corre un riesgo latente debido a la deforestación, los incendios forestales, la invasión agrícola y la ingobernabilidad por la penetración del crimen organizado.

Un novedoso software y equipo tecnológico -basado en teledetección y Sistema Global de Navegación Satelital, fue desarrollado por la Agencia Espacial Británica (UKSA), que invertó US$ 6.7 millones para su implementación- fue dedicado a identificar forma temprana incendios y áreas que están siendo deforestadas o taladas ilegalmente, para que las autoridades puedan coordinar acciones para contrarrestarlas.

En tanto, la iniciativa guatemalteca PACUNAM LiDAR (un consorcio de más de 30 científicos y arqueólogos pertenecientes a instituciones académicas líderes a nivel mundial, organizado y financiado por la fundación PACUNAM) ha empleado una tecnología costosa para investigar por vía aérea más de 2.000 km2 de la Reserva de la Biosfera Maya, al norte del departamento de Petén. Los hallazgos, representados en mapas digitales y en una aplicación de realidad aumentada que transforma los datos aéreos en una vista del terreno, diseñada exclusivamente para el documental, han sido realizados bajo el follaje de la selva y sin tener que cortar ni un solo árbol.

Fue gracias a un dispositivo que usa la tecnología láser LiDAR que los arqueólogos lograron remover digitalmente la capa superior de la jungla de las imágenes aéreas de la Reserva de la Biosfera Maya, y así descubrir centros urbanos desconocidos con grandes plazas y pirámides, palacios y súper carreteras, muros de defensa y campos de cultivo.

LiDAR (Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging) es un dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado. La distancia al objeto se determina midiendo el tiempo de retraso entre la emisión del pulso y su detección a través de la señal reflejada. Y tiene aplicaciones en geología, sismología y física de la atmósfera. También se investiga su uso en vehículos, especialmente los autónomos.

