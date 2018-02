La hija de Cobain heredó la voz de su padre

Frances Bean Cobain es hija del líder del movimiento ‘grunge’ (El grunge, en ocasiones conocido como sonido de Seattle,​ es un subgénero del rock alternativo influido por el punk, el hardcore punk, el noise rock, el hard rock y con estructuras cercanas al rock clásic) en los 90’s y de Courtney Love quien también es cantante y gozó de momentos de fama con su agrupación ‘Hole’.

La primogénita del rockero interpretó el clásico de Leonard Cohen ‘Hallelujah’, canción compuesta en 1984 y que ha sido versionada por múltiples artistas en diferentes género.

A post shared by Frances Bean Cobain (@space_witch666) on Jan 30, 2018 at 2:35pm PST

Algunos de los comentarios para la joven fueron: "¡Tu voz es realmente hermosa!", "Esto prueba que eres hija de músicos legendarios. Cantas sola, pero se siente como la mezcla perfecta de tu padre y tu madre.Puede que mejor que ellos" y "Tienes una voz hermosa. Esa canción es una de mis favoritas".

¿Podría ese video dar pie a que la joven ingrese a la industria musical? Es demasiado pronto para saberlo. Por lo pronto ella parece más interesada en desarrollar su carrera como artista visual, pues en 2017 desarrolló su 1ra muestra: "Ghost for Sale" en la que vendió todos los cuadros.

De acuerdo a la revista People, Frances Bean Cobain gana más de US$ 100.000 en regalías al mes por la obra de su padre.

Lo interesante del asunto es que no hay en el video ninguna súper producción instrumental sino simplemente Frances cantando, a capella, en su casa Frances Bean nació producto del publicitado y caótico matrimonio entre Kurt Cobain y su esposa Courtney Love.

courtney_love.jpg

A los pocos días de nacer, amenazaron con alejarla de sus padres, ya que Love fue mal citada por la revista Vanity Fair, que publicó en una entrevista que ella había consumido drogas incluso cuando estaba embarazada.

En septiembre de 1992, la pareja asistió a los MTV Video Music Awards 1992 donde negaron las acusaciones. Pero ese mismo año, perdieron su custodia. Tras varios controles, en 1993 recuperaron la custodia de Frances, pero Cobain y Courtney recayeron en la heroína.

El 1/04/1994, fue la última vez en que Frances Bean Cobain vio a su padre en un centro de rehabilitación en Los Ángeles. Esa noche Kurt Cobain se escapó de allí y fue encontrado el 5 de abril de 1994 muerto con una herida provocada con una escopeta.

Su padrino es el cantante de REM, Michael Stipey Drew Barrymore es su madrina. Al quedarse sola con su madre, fue testigo de sus recaídas constantes en la droga. En agosto del 2006 fue fotografiada por la revista Elle vistiendo el famoso suéter y los pantalones de pijama de su padre como parte de un artículo en el cual los hijos de famosas estrellas de rock vestían prendas de sus padres.

Ella explicó "Vestí sus pijamas porque en 1992 él se casó con mi madre en Hawái vistiéndolos por lo que creí que sería adorable si los vistiese hoy. ¡Él era demasiado perezoso como para usar un esmoquin y se casó en pijama".

En junio de 2014, Frances Bean contrajo matrimonio con Isaiah Silva –cantante y guitarrista del grupo de Los Ángeles, The Eeries. Sin embargo el 23/03/16 anunció que ha empezado sus trámites de divorcio. Desde principios de 2017 se encuentra en una relación con Matthew Cook, vocalista y guitarrista del grupo The Ceremonies.

matthew_cook.jpeg

Aunque ella no ha hecho ningún pronunciamiento oficial comentando que quiera hacer música de manera profesional, ya antes había subido un breve cover de “The Middle” de Jimmy Eat World, que subió orgullosamente su madre desde su perfil de Instagram.

De cualquier modo, Frances parece tener bastante claro que no pretende continuar el legado de sus progenitores con respecto a la música de los ’90, al respecto de este tema mencionó puntualmente ante los medios:

“No me importa un carajo lo que ellos hicieron en los ’90; no estaba allí entonces y no es relevante para mí. Sí, los ’90 fueron una gran influencia, seguro, pero no es mi asunto”.

Sin duda la joven tiene una voz espectacular y puede seguir tranquilamente el camino de la música porque cuenta con el potencial necesario para hacerlo. ¿Se animará o se quedará solo con este corto video?