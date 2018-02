El Papa contra Angelici: Pidió detener los juegos de azar

El Papa Francisco durante este fin de semana realizó varias afirmaciones, el ratificar que no vendrá a la Argentina por no considerarlo “oportuno” no cayó de sorpresa y ya los argentinos saben que Bergoglio no quiere venir a su país natal. Por otro lado, pidió detener las causas de usura, como por ejemplo, los juegos de azar. “La usura mata”, dijo el líder de la iglesia católica. ¿Qué pensará de esta solicitud del Papa el empresario del juego Daniel Angelici? Hasta ahora, los bingos del del principal operador judicial del presidente Mauricio Macri , Daniel Angelici , no pagan el impuesto a las Ganancias que se aplica al resto de la economía argentina.

