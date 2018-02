De Navarro a VHM, los K en la noche de Youtube

Este domingo 4/02 en el programa “Los ñoquis de Triaca” estuvo presente con Roberto Navarro, el periodista y escritor argentino, Horacio Verbitsky.

“Lo que están haciendo es todo un show porque están mostrando que están persiguiendo a quiénes pinchaban las máquinas del AFIP. Los medios dicen que estaban vendiendo información pero la información del blanqueo no se puede vender", comenzó diciendo el invitado de la fecha, Horacio Verbitsky.

“Yo no creo esas cosas que dicen sobre mí. Primero porque yo no tengo contacto con ninguna de esas personas y 2do porque esa información no es comercializada”, siguió explicando Verbitsky.

Luego el periodista explicó que los dichos en su contra fueron porque el Gobierno está tratando de hacer un acto de escarmiento con la información. “El presidente le falló a la gente que confió en él”, disparó.

“Los familiares comprometen la imagen presidencial por eso el Gobierno mostró una furia con respecto al tema”, dijo Verbitsky.

Además, dijo que el hermano del presidente, Gianfranco Macri blanqueó $622.000.000, pero Mauricio Macri declaró solo $120.000.000, es decir, que esto pone en evidencia que Macri mintió y que falseó su declaración de impuestos. “Gianfranco es el hermano frívolo”, explicó el periodista.

Por otro lado, contó que el presidente Mauricio Macri creó 2 empresas que consiguieron una concesión para instalar 2 áreas eólicas y en cuento los obtuvieron los vendieron a la empresa Genneia, que acaba de comprarle su empresa a Nicky Caputo y es por eso que esta renuncia de los familiares es para mostrar una “transparencia” que en realidad no está.

El Destape pudo acceder al listado de contratados por la intervención en el sindicato y comprobó la designación de al menos 50 personas con vínculos políticos y personales con el ministro de Trabajo y con la ex interventora, hoy senadora nacional, Gladys González:

1-José Romano: 2 semanas atrás, cuando el escándalo salió a la luz, la propia Sandra Heredia, ex empleada de la familia Triaca insultada por el ministro en un audio que tomó estado público, confesó que sabía de la existencia de al menos 250 personas designadas por su ex empleador, entre los que se encontraba el hijo del jardinero.

Tras ello, el diario La Nación publicó que el joven, de 23 años, sería José Romano: "Fue empleado como "junior de contaduría y carga de facturas" desde abril de 2017", aseguraron en el artículo. Según consta en su currículum, Romano es contador egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA) y en su experiencia figura que en 2011 se desempeñó en el área de "atención al cliente y cajas" de la empresa de comidas rápidas Mostaza para luego, en 2013, ser encargado y recepcionista del hostel One.

Tras ello, desde el entorno del ministro aseguraron que "no tiene nada que ver con Triaca", aunque, en diálogo con El Destape confirmaron que en realidad se trata del "hijo de una persona que hace arreglos en la casa de Borsalino", es decir, el cuñado de Triaca, también designado en el SOMU. "Cumple el mismo horario que el resto de los empleados: 8:30 a 16:30 y cobra unos $22.000", agregaron.

2-Roberto José Porcel: abogado de confianza del ministro, fue designado como director general para controlar y dirigir el sindicato a gusto de su amigo personal, Jorge Triaca. En sus cuentas en las redes sociales, Porcel alienta fervorosamente al gobierno de turno y al ministro de Trabajo, al tiempo que realiza filosos comentarios contra la gestión K y sus "ñoquis".

3-Fernando Rodeles: Trabajó como asesor comunicacional en la gestión González contratado por el sindicato, y luego, bajo el ala Triaca, continuó aunque como asesor externo. Rodeles es uno los militantes de Cambiemos que inauguró la Fundación Pensar en Avellaneda, y según los registros oficiales, su empleador es el Congreso de la Nación, donde trabaja para el despacho de un diputado del PRO.

Además,Rodeles logró que su hermano, Leandro, también lograra ingresar al Sindicato, trabajando en la actualidad en la escuela de capacitación.

4-Luis Abdeneve: el ex jugador de Boca y Unión de Santa Fe es otro de los llamativos nombres designados en el Sindicato. Abdeneve, amigo personal de Miguel del Sel, ha sabido hacer campaña junto a Gabriela Michetti, tal como refleja un artículo del portal Noticias Urbanas en 2015.

5-Cristian David Eben Austin: el ex policía de Chubut fue candidato a diputado suplente por la provincia, y figura como el responsable financiero de la última campaña presidencial de la alianza Cambiemos. Actualmente, Eben Austin también está dentro del listado de designados por la gestión González-Triaca en el SOMU.

6-Hernán Trigo Gutierrez: militante activo de Cambiemos, Gutiérrez es Concejal de Cambiemos en Necoechea, y participa frecuentemente de los actos partidiarios del oficialismo, e incluso de los timbreos nacionales.

7-Ricardo Martínez Sirera: vocal de la alianza Cambiemos-UCR por Campana. “Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Nada que ver con los ñoquis, a estos ni les gusta y mucho menos trabajan”, compartió hace algunos días desde su cuenta personal de Facebook Sirera, quien figura dentro del listado de designaciones políticas que realizó el oficialismo en el sindicato de obreros marítimos.

8-Gustavo Pretzch: militante de Cambiemos Chubut, Pretzch también supo ser candidato a diputado por la alianza que hoy gobierna el país.

9-Nadia Zilli: militante de Cambiemos, Zilli exhibe a través de sus redes sociales fotos con la vicepresidenta Gabriela Michetti en Ushuaia, donde reside. Además, la mujer figura como empleada del municipio de la capital de Tierra del Fuego, pero no conforme con ello, también obtuvo un puesto en el SOMU.

10-Rodrigo Smykalo: Asesor de Rogelio Frigerio y militante de Cambiemos en Avelleneda. A través de sus redes sociales ha compartido varias fotos donde se lo puede observar junto al jefe de Gabinete Marcos Peña, al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. También recibió un cargo en el ex sindicato del Caballo Suárez.

11-Ari Nogueiras: Militante de la Juventud PRO con sede en Avellaneda.

12-Sheila Adano: vicepresidenta de Jovenes PRO Avellaneda, fue candidata a concejal de Cambiemos Buenos Aires en 2017.

Estos últimos tres, de Avellaneda, mantienen un vínculo sumamente cercano con la ex interventora del SOMU, Gladys González, quien aspira a obtener la intendencia del distrito del sur del conurbano bonaerense y para ello, parece haber beneficiado con cargos a sus militantes.

El Destape se comunicó con el entorno del ministro de Trabajo, quienes admitieron las vinculaciones políticas de los designados en el SOMU y afirmaron: "Todos tienen afiliación política porque es una intervención política, no se puede intervenir un sindicato sin gente de confianza".

En “Vía de Escape” junto a Víctor Hugo Morales estuvo presente Amado Boudou

“Nunca fantaseé con no querer vivir más a pesar de todo lo que pasé cuanto entré a la prisión recibí a una psicóloga que me preguntó si fantaseaba con suicidarme y yo le dije que iba a salir más fuerte de cómo entre”, comenzó diciendo Amado Boudou.

“A veces a muchos de nosotros nos puede tocar tener posiciones de alta exposición. Yo no sé odiar y la risa y el humor es lo único que me salvó”, confesó Boudou.

“Mis hijos son un milagro increíble y para cada uno lo es. El amor es un milagro”, dijo el político. "A ellos los tuve con una mexicana que conocí en Buenos Aires", continuó.

Por otro lado, finalizó diciendo que para él al salir de la cárcel todo fue muy raro. “Cuándo caí preso pensaba que lo sano era pensar que no iba a salir al día siguiente y me construí un plan físico y mental de 2 años. Estaba en una zona de máxima seguridad y castigo, ni para mí, ni para ninguno de los que quedó era bueno pensar en la libertad inmediata. Cuando salís te queda el sabor amargo de los quedaron. Al salir evité muchos lugares cerrados, pero anduve por la calle y hasta fui a Mar del Plata”.