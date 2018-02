Tras 4 años, reapareció un desmejorado Alejandro Sabella

El ex entrenador de la Selección Argentina de Fútbol, Alejandro Sabella, reapareció este domingo (04/02) públicamente después de cuatro años en los que se le detectó una enfermedad cardiaca y contra la que aún lucha, durante el partido de Estudiantes de La Plata y Newell's Old Boys de Rosario que correspondió a la décimo cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018. Sabella, de 63 años, se ubicó en uno de los palcos del estadio Ciudad de La Plata para ver el encuentro del ‘Pincha’, equipo en el que brilló como jugador y como entrenador, y festejó los goles como un fanático más. Vestido con un pantalón blanco y buzo, zapatillas y una gorra roja, el ex DT disfrutó de las acciones del duelo y las cámaras de la televisión advirtieron su presencia. Además, Alejandro Sabella estuvo al frente del seleccionado nacional desde 2011 hasta el 2014 (26 triunfos, 10 empates y 5 derrotas) y consiguió el subcampeonato del Mundial Brasil 2014.

