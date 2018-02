Trenes y familiares de la Tragedia de Once complican la marcha de Moyano

La Unión Ferroviaria cuestionó la marcha del 22 de febrero convocada por el Sindicato de Choferes de Camiones, en apoyo a Hugo Moyano. Dijeron que se trata de un reclamo “sectorial” y que “no nos vemos convocados". Por su parte, desde los familiares de la Tragedia de Once, María Luján Rey criticó la fecha elegida por la manifestación de los camioneros: "No podemos entender el capricho de Camioneros" y advirtió sobre “cualquier tipo de acto político que utilice esa fecha es una afrenta al luto que llevamos a cuestas". Por último, los colectiveros de la UTA de Rosario (Santa Fe) avisaron que no apoyarán la marcha, aunque el sindicato a nivel nacional no expresó su decisión.

