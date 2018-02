"Triaca remonta a los peores hábitos del patrimonialismo argentino"

El diario Folha de Sao Paulo le dedicó unas líneas al controvertido caso Triaca, ministro de Trabajo que tenía empleados en negro y personas de su círculo íntimo acomodadas en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

"Mientras que Michel Temer (MDB) se desgasta con la nominación desastrada de la petebista Cristiane Brasil a la cartera del Trabajo, en Argentina el mismo ministerio sacude el prestigio del gobierno reformista de Mauricio Macri", disparó dicho medio.

"Elegido con la promesa de dar un rumbo diferente a su país, arruinado tras 12 años de kirchnerismo, Macri vaticinó, en el foro de Davos, que el país dejó atrás su experimento populista.

Si en el recetario económico ya se percibe un cambio virtuoso, lo mismo no se puede decir acerca de la conducta de algunos importantes miembros de su gobierno en el trato de lo público. En esa cosecha, todavía se ven desvíos que se remontan a los peores hábitos del patrimonialismo argentino.

La figura que más bien sintetiza ese descompás en el gabinete de Macri es Jorge Triaca, minitro de Trabajo que fue encargado de coordinar la intervención con aval de Justicia en un sindicato de portuarios, cuyo líder fue arrestado bajo acusación de fraude y extorsión", resumió sobre el escándalo que luego obligó al presidente Macri a emitir un decreto para que los funcionarios jerárquicos no puedan tener familiares directos en la función pública.

En tanto, Sandra Heredia, quien era la empleada doméstica de la quinta familiar en Boulogne volvió a la carga contra el ministro. No sólo pidió su renuncia sino que además irá contra su hermano Carlos por daños y perjuicios por tratarla de tener "problemas psíquicos".

Recordemos que ni bien se viralizó el audio en el que Jorge la echa vía WhatsApp "por pelotuda", su hermano Carlos lo defendió al aire de A24: "En el audio aparece la voz de mi hermano porque la quinta es un lugar familiar y tiene muchos recuerdos nuestros, y en los últimos años hubo... No quiero usar la palabra robo porque no está hecha la denuncia pero hubo faltantes en la casa. Temas personales que llevaron a una mala relación y por eso tuve que echarla.

Entre los faltantes habían cosas de Jorge y son tipos de cosas que ya no se vuelven a recuperar.

No me parece que sea el trato pero fue un evento, aunque no es parte de la personalidad de Jorge y se puede ver que en el día a día lucha mucho contra este tipo de situaciones (como ministro). Se sacó de contexto.

En su momento no denunciamos el robo porque es una persona que tiene una enfermedad bastante grande -psíquica- y no quisimos hacerle problema porque hubo una relación personal durante muchísimos años; una persona a la que no quisimos hacerle problema y le ofrecimos correrse de su lugar laboral, no sólo pagándole todo lo que le correspondía sino también algo por encima. Ella no lo aceptó y empezó con esta serie de denuncias.

La fecha es del 6/01 y el audio es bastante antes".

Tras sus dichos, Heredia -en diálogo por FM La Patriada- dijo este lunes 5/02: "Voy a cumplir 46 años, me va a costar un montón conseguir trabajo y más si dicen que tengo problemas mentales".

Si bien se llegó a un acuerdo indemnizatorio, los abogados de Heredia presentaron una nueva demanda por $3.700.000 contra Carlos Triaca por haber justificado su despido, ya que tenía una "enfermedad bastante grande" y también responsabilizarla de "faltantes en la casa lo cual llevó a una mala relación en los últimos meses".

Además, contó que toma precauciones al salir a la vía pública: "Me fijo mucho cuando salgo a la calle porque me da miedo. Yo no quería hacer nada pero me puse mal cuando fui a mi casa y ellos me habían roto la puerta".