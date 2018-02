Conflicto sin fin: vuelven los manteros a Liniers

En ese barrio del oeste porteño, el Gobierno de la Ciudad procedió de forma similar a Once y Flores. Desplegó un operativo policial para desalojar a los manteros y recuperar el espacio público y tras un censo a los vendedores, les ofreció cursos de capacitación pagos para blanquearlos un ofrecerles otra salida laboral.

Pero los manteros nucleados en la agrupación Vendedores Libres (afiliada a la CTA) afirman que el censo oficial fue manipulado y que no fueron incorporados. Realizaron un relevamiento propio, pero fue desestimado y por eso hoy vuelven a Liniers.

¿No hubiese sido más fácil estar presente los días en que el GCBA realizó el censo, para recibir la capacitación de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), con un plus de $14.000 y una posible salida laboral?.

En fin, desde Vendedores Libres afirman que vuelven a Liniers, alrededor de las 11:00 de este lunes debido a que "luego que el Gobierno de la Ciudad dejara fuera del censo oficial a centenares de manteros, luego de realizar un censo propio e intentar de entregarlo a las autoridades del Ministerio de Espacio Público y este se haya negado a recibirnos y no haber tenida una mínima instancia de diálogo, luego de haber agotado todos los caminos institucionales, descubriendo el desinterés oficial de este gobierno ante la situación de los manteros de Liniers".

Esta agrupación afirma que al menos 230 manteros no fueron censados y por ende, no pueden acceder a los cursos de FECOBA y recibir $ 14.000 por mes, durante tres meses. Después de 45 días, los participantes podrán optar seguir estudiando otro mes y medio en la federación para poder trabajar en alguna de las ferias que el Gobierno porteño tiene en Once.