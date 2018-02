Presunto ataque con cloro contra civiles en Siria, cerca de donde fue derribado el jet ruso

9 personas fueron tratadas por dificultades respiratorias en Saraqeb -ciudad controlada por los rebeldes, en la provincia siria de Idlib-, luego de que cayera una bomba en la noche del domingo 4/2, que se cree estaba compuesta por gas cloro, según médicos citados por la BBC. La Defensa Civil Siria dijo que 6 civiles y 3 de sus rescatistas voluntarios -conocidos como Cascos Blancos- habían resultado heridos, habiendo padecido sofocación y asfixia, agrega del diario Financial Times. No se reportaron muertes. La oposición siria dijo que la bomba había sido arrojada desde un helicóptero gubernamental.

#Saraqeb @SyriaCivilDef teams respond to an attack with chlorine gas. 9 injured including 3 White Helmet volunteers. Attacks like this, in violation of UN Security Council resolutions, happen with impunity. @BBCWorld @cnnbrk pic.twitter.com/mLtfQ0OMnv