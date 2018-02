Lammens ve perjuicio a San Lorenzo en el encuentro Tévez-'Chiqui' Tapia

Tras el polémico empate que protagonizaron San Lorenzo y Boca que correspondió a la décimo cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018, el delantero boquense, Carlos Tévez, festejó en la madrugada de este lunes (05/02) su cumpleaños número 34 con una fiesta a la que fueron invitados sus más allegados, entre ellos el presidente del club ‘Xeneize’, Daniel Angelici, y su par de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

En la celebración estuvieron sus compañeros Pablo Pérez, Ramón ‘Wanchope’ Ábila, Lisandro Magallán y Cristian Pavón, pero uno de los que más llamó la atención fue el presidente de la AFA, Claudio Tapia. El Chiqui y el Pache tienen una gran relación desde hace años y era obvio que no se podía perder el festejo.

De la fiesta también participó Andrés Olivieri, cantante del grupo El Show de Andy, que no sólo animó el cumpleaños, sino que también aprovechó para sacarse fotos con los “famosos”. En sus redes sociales publicó fotos con los futbolistas y también con el Chiqui Tapia.

La presencia de Tapia en el cumpleaños de Tevez provocó más de una polémica en medio del debate sobre el peso de Boca en el fútbol argentino, y porque además se dio poco después del discutido arbitraje de Silvio Trucco en el clásico que el Xeneize empató con San Lorenzo por la 14° fecha de la Superliga.

Por eso, el presidente del club de Boedo, Matías Lammens, declaró que “quiero pensar bien, pero me cuesta. Entiendo el enojo de los jugadores y de los hinchas, que hacen un esfuerzo muy grande para pagar su cuota social y su entrada”. Lammens calificó además como un error de Claudio Tapia, presidente de AFA, su presencia en la fiesta de cumpleaños de Carlos Tevez, realizada después del partido en San Isidro.

Y continuó con su descargo: “Hay cobros de jugadas que generan inquietud. Ayer le escribí a Tapia y le conté lo que sentía. Tengo una buena relación con él y le dije directamente lo que pensaba sobre el arbitraje de ayer. Quedamos en hablar hoy y me parece que fue lo mejor porque a veces es mejor serenarse, no hablar en caliente porque la posibilidad de que uno cometa errores es mucho más alta”, reconoció.

El dirigente apuntó además que “a veces con estas cosas dan ganas de irse pero está mal, hay gente que me dice que no le dan mas ganas de ir a la cancha pero si uno abandona la pelea, si uno deja de seguir luchando por lo que cree que está bien nada tiene sentido. Uno está para intentar cambiar las cosas, hacerlas mejor, pero de alguna manera es inevitable tener esa sensación de preocupación”.

Lammens descartó la hipótesis de que San Lorenzo se vea perjudicado como consecuencia de la batalla electoral que Marcelo Tinelli le planteó a Claudio Tapia en la AFA aunque dijo estar preocupado. “No quiero abonar la teoría del complot pero me siento muy desilusionado y estoy muy preocupado con los últimos dos arbitrajes”.

Si bien el máximo dirigente del Ciclón no suele entrometerse en polémicas con lo árbitros, esta vez reconsideró su posición que “uno puede entender que tengan mejores o peores noches pero la verdad es que en este caso es mucho el esfuerzo que nosotros hacemos, la exposición pública es muy dura, muchas veces tomamos decisiones que no son populares pero con la cabeza de un administrador y con la que los socios e hinchas no están de acuerdo… pero que después de todo el esfuerzo que uno hace, cuando ve que se cometen este tipo de injusticias te duele mucho”.

Por otra parte, el máximo dirigente del fútbol argentino es un reconocido hincha y socio de Boca, y mantiene con Tevez una larga amistad. Cabe recordar que en diciembre de 2016 Tapia fue también uno de los invitados del Apache a su casamiento con Vanesa Mansilla, madre de sus tres hijos.

La invitación del ‘Apache’ a ‘Chiqui’ Tapia a su cumpleaños sería un argumento para intentar volver a formar parte de la Selección Argentina de cara a la disputa de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Cabe recordar que el entrenador de la albiceleste Jorge Sampaoli no le había cerrado las puertas a una posible convocatoria de Tevez al seleccionado luego de su gira por Europa.

Tras su regreso al fútbol argentino en el triunfo de Boca ante Colón por 2-0, Carlos Tevez blanqueó su intención de volver también a vestir la camiseta de la Selección Argentina.

“Fácil no se la voy a hacer a Sampaoli. No me bajo de la lucha por el Mundial”, afirmó el delantero en diálogo con Radio La Red.

Y agregó: “Sería lindo romperla en estos cuatro meses y que Sampaoli tenga dudas”.

Tevez es un jugador del gusto de Sampaoli pero lleva casi un año sin jugar luego de su frustrante paso por el fútbol de China. Cuando se fue en 2016 estaba en un gran nivel y ahora tendrá que romperla en pocos meses para tratar de ganarse un lugar entre Sergio Agüero, Mauro Icardi, Gonzalo Higuaín y Lautaro Martínez.

Hoy, Carlos Tevez está muy lejos de tener un nivel de Selección. Recién volvió a Boca y el tema se instaló por sus propias palabras más que por su rendimiento. Tiene cuatro meses por delante para volver a ser el que fue y soñar con el Mundial.

Sin embargo, el delantero de Boca, Carlos Tévez, confesó semanas atrás que en la Copa América 2011 jugó en la Selección Argentina con sobrepeso.

En un reportaje que brindó a TyC Sports, Tévez reveló que cuando jugó la Copa América 2011 para la Selección Argentina lo hizo con sobrepeso, y que en esa ocasión antepuso su interés personal. De ahí, ‘Carlitos’ afirmó que “es importante demostrar dentro de la cancha para la Selección. Yo me equivoqué en querer poner primero el nombre en el 2011, y lo pagué. Erré el penal. Le tiré el apellido al 'Checho' pero no estaba preparado para jugarla”.

En su momento, Sergio ‘Checho’ Batista, en ese entonces entrenador del seleccionado argentino, no lo tenía en cuenta dentro de los que participarían en el certamen, pero desde diferentes puntos comenzaron a reclamar su presencia, y finalmente tomó parte de la competencia.

“Yo dije: ¿Donde me metí? Porque en mi cabeza ya estaba que no la jugaba. Después se fue dando, me lo encuentro a Guillote (Coppola) y me dijo: ‘¿No vas a jugar la Copa América?’ Y le dije no. El me dice: ‘Yo hablo’. Estaba con 85 kilos y lo pagué. Ahora estoy con 75 kilos, fijate en las fotos”, agregó.

Pero además el ex jugador de Manchester City y United sorprendió al señalar que a él no le gusta patear penales, aunque en su carrera convirtió algún gol a través de esa vía que fue decisivo.

En aquel torneo, pese a no estar en los planes iniciales de Batista, Tevez fue titular en los dos primeros partidos (Bolivia y Colombia) y erró un penal decisivo en la eliminación de los locales frente a Uruguay por los cuartos de final.