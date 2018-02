Todos contra todos: Tapia, Lammens, Angelici y Tinelli

Cuando ya pasó nada más que un día del clásico que animaron San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors que correspondió a la décimo cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018, la polémica y los cruces no se detienen a causa a que existieron dos jugadas puntuales en ese encuentro que provocaron el enojo del presidente azulgrana Matías Lammens. Una de ellas fue la plancha de Wilmar Barrios que terminó con la expulsión del futbolista del Cuervo, Gabriel Rojas. Y un supuesto penal de Emmanuel Mas a Fabricio Coloccini.

Sin embargo, la bronca de San Lorenzo continúa debido a que después de ese partido, el delantero boquense Carlos Tévez, festejó en la madrugada de este lunes (05/02) su cumpleaños número 34 con una fiesta a la que fueron invitados sus más allegados, entre ellos el presidente del club ‘Xeneize’, Daniel Angelici, y su par de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

En la celebración estuvieron sus compañeros Pablo Pérez, Ramón ‘Wanchope’ Ábila, Lisandro Magallán y Cristian Pavón, pero uno de los que más llamó la atención fue el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

La presencia de Tapia en el cumpleaños de Tevez provocó más de una controversia en medio del debate sobre el peso de Boca en el fútbol argentino, y porque además se dio poco después del discutido arbitraje de Silvio Trucco en el clásico que el Xeneize empató 1-1 con los de Boedo.

Por eso, el presidente del club azulgrana, Matías Lammens, declaró que “quiero pensar bien, pero me cuesta. Entiendo el enojo de los jugadores y de los hinchas, que hacen un esfuerzo muy grande para pagar su cuota social y su entrada”. Lammens calificó además como un “error” de Claudio Tapia, presidente de AFA, su presencia en la fiesta de cumpleaños de Carlos Tevez, realizada después del partido en San Isidro.

Y continuó con su descargo: “Hay cobros de jugadas que generan inquietud. Ayer le escribí a Tapia y le conté lo que sentía. Tengo una buena relación con él y le dije directamente lo que pensaba sobre el arbitraje de ayer. Quedamos en hablar hoy y me parece que fue lo mejor porque a veces es mejor serenarse, no hablar en caliente porque la posibilidad de que uno cometa errores es mucho más alta”.

El dirigente apuntó además que “a veces con estas cosas dan ganas de irse pero está mal, hay gente que me dice que no le dan mas ganas de ir a la cancha pero si uno abandona la pelea, si uno deja de seguir luchando por lo que cree que está bien nada tiene sentido. Uno está para intentar cambiar las cosas, hacerlas mejor, pero de alguna manera es inevitable tener esa sensación de preocupación”.

Lammens descartó la hipótesis de que San Lorenzo se vea perjudicado como consecuencia de la batalla electoral que Marcelo Tinelli le planteó a Claudio Tapia en la AFA aunque dijo estar preocupado. “No quiero abonar la teoría del complot pero me siento muy desilusionado y estoy muy preocupado con los últimos dos arbitrajes”.

Tras las declaraciones de Lammens, ‘Chiqui’ Tapia le respondió en que “no estoy contento con el arbitraje y soy el responsable. Sin duda, el de ayer (por el domingo) no fue el mejor porque se cometieron errores que perjudicaron a los dos equipos” y dejó en claro que “soy amigo de Carlos y si Boca perdía hubiera ido igual. Son actos privados ¿por qué no puedo ir al cumpleaños de un amigo? No sé qué quieren decir cuando declaran esas cosas”.

“Fui hasta China con mi familia para festejar un ‘Día del Amigo’ con Tevez. Le damos de comer a la sociedad con cosas que no tienen nada que ver”, agregó el máximo dirigente del fútbol argentino.

“Cuando uno declara así, lo hace con cierta intencionalidad. Tiene que ser cuidadoso”, apuntó Tapia.

“Si buscamos instalar algo, no está bien. Primero, hay que hacer una autocrítica profunda y después salir a hablar. No sólo cuando el resultado deportivo no es el que esperamos”, aclaró Tapia.

Si bien dicen tener una buena relación, Tapia y Lammens arrastran muchas diferencias desde la pelea por la presidencia de AFA dado que el presidente de San Lorenzo apoyaba la candidatura de Tinelli.

El también vicepresidente de la AFA, Daniel Angelici, fue claro en que “si tiene pruebas o sospechas, que haga la denuncia en los Tribunales de la AFA”.

En declaraciones que concedió al Diario Deportivo Olé, Angelici disparó que “me parece una barbaridad que se dude de la honestidad de los árbitros. No creo que ningún árbitro salga a perjudicar a un equipo con intención. No me pareció que eso pasara en el partido. Creo que se equivocó para las dos, como a veces se equivocan para uno o para otro”.

Consultado sobre si esta polémica puede tener que ver con que ambos dirigentes estaban en bandos opuestos en las elecciones de AFA, afirmó que “yo lo invité a Lammens a que sea parte del Comité Ejecutivo y no quiso. Pero él el es vicepresidente de la Superliga y no va a una sola reunión”.

Por lo tanto, vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, se quejó por los fallos arbitrales en el partido ante Boca.

El empresario y conductor televisivo escribió desde su cuenta de Twitter: “Es todo taaan obvio. Realmente se sorprenden???? Era lo que se buscó en su momento. Se acuerdan?”.

Más allá de no dar nombres, pareció apuntarle a un supuesto favoritismo de la AFA a la hora de juzgar a los equipos que enfrentan a Boca.

Lejos de quedarse callado, Daniel Ferreiro, uno de los dirigentes más cercanos a “Chiqui” Tapia, le respondió con dureza.

“No sorprende. Siempre dijimos que la Superliga por razones obvias privilegiaba una minoría. Deberías revisar tu voto y postura de entonces. Hoy se ven consecuencias por asimetrías económicas de cada plantel que vos votaste. Cuando ganabas todo fuiste contra la AFA de entonces?”, escribió Ferreiro en su Twitter.

No obstante, Horacio Elizondo respaldó la labor de Trucco en el clásico y destacó que la ayuda de la tecnología hubiese ayudado a evitar las polémicas.

“El offside de Tevez fue muy complicado y era una jugada para VAR, por eso no lo veo como un error”. señaló el Director de Arbitraje Nacional en una entrevista con Radio Rivadavia y agregó que “la expulsión de Rojas fue la equivocación más grande, hubiese sido más conveniente esperar un poco. Igual, también era jugada para la asistencia por video”.

Respecto a la infracción que sufrió Emmanuel Más sobre el cierre del encuentro, Elizondo señaló que “era falta, pero por lo que pude ver en la tele fue afuera del área y muy finita. No creo que no la haya cobrado por haber expulsado a Rojas”.

Finalmente, Elizondo resaltó los aciertos del juez en que “estuvo bien la expulsión de Quignón y creo que Silvio Trucco y la terna arbitral hicieron un gran primer tiempo”.