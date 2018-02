El Inter de Italia ofreció € 16 M para llevarse a Lautaro Martínez en junio

Lautaro Martínez está viviendo un gran momento futbolístico debido a que fue el protagonista de la victoria de Racing sobre Huracán 4-0 en el que anotó tres tanto en el partido que correspondió a la décimo cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018.

Debido a esta gran actuación, el Inter de Italia tiene la intención de comprar el pase del delantero ‘albiceleste’ y ofertó la suma de 16 millones de euros fijos y otros cuatro por objetivos que son “fáciles” de cumplir, por lo que a la larga se transformarán en un total de 20 millones.

La única mala noticia para la ‘Academia’, es que el jugador se iría en junio próximo, por lo que no estaría disponible para la segunda parte de la Copa Libertadores, en caso que los dirigidos por Eduardo Coudet avancen de fase.

Durante la pretemporada, la dirigencia de Racing encabezada por su presidente Víctor Blanco había renovado el contrato del juvenil de 20 años para elevar la cláusula de rescisión ante el acercamiento de diversos clubes europeos para hacerse con su ficha rumbo al próximo mercado.

Tras la destacada actuación ante el ‘Globo’, el atacante de 20 años fue convocado por Jorge Sampaoli de cara a los próximos dos amistosos que el seleccionado argentino animará frente a Italia y a España, el 23 y 27 de marzo, respectivamente.

Al respecto de la posible ida de Martínez en junio próximo, Victor Blanco dejó en claro que la postura de Racing es que “se quede hasta fin de año”, aunque reconoció que es algo que dependerá de la “decisión” que tome el futbolista.

“La cláusula de rescisión es el piso de su valor nada más”, declaró Blanco sobre el monto que en enero pasado alcanzó los 20 millones de dólares.

“Vamos a hacer todo el esfuerzo para que sea la venta más importante del fútbol argentino”, aseguró el directivo.

Por último, Víctor Blanco habló sobre la necesidad de “ganar un título internacional”, en referencia a la participación de la ‘Academia’ en la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

El bahiense, quien se ilusiona con ir a Rusia 2018, ya sabe lo que es vestir la Celeste y Blanca en juveniles. En 2016, Julio Olarticoechea lo convocó para entrenar con la Sub 20, de cara al Mundial de la categoría que se disputaría en Corea al año siguiente. El 26 de julio hizo su primer gol ante Qatar por el Torneo Internacional de L'Alcudia, donde en semifinales hizo su segundo gol ante Venezuela y el tercero en la derrota en la final ante España. Fue el máximo anotador del certamen y elegido como el MVP.

En enero de 2017 disputó el Sudamericano Sub 20 de Ecuador, clasificatorio para la cita en Corea. Lautaro Martínez fue fundamental al convertir el empate agónico con Brasil y dos goles a Venezuela en la victoria 2-0 que le dieron la clasificación a Argentina, gracias al posterior empate sin goles entre Brasil y Colombia, quienes terminaron eliminados. Fue uno de los goleadores del torneo con cinco tantos.

Sin embargo, su presencia en el Mundial se vio comprometida días antes de comenzar el campeonato, cuando sufrió una fisura en la garganta y una fractura de nariz en el amistoso de preparación ante Vietnam. Finalmente, logró ser convocado y debutó en el primer partido del Grupo A ante Inglaterra, en el que vio la roja, VAR mediante, minutos después de haber ingresado desde el banco. Los ingleses, que terminarían levantando la copa, ganaron por 3-0. Martínez se reivindicó con un doblete en la goleada 5-0 sobre Guinea, pero lamentablemente no alcanzó y Argentina quedó eliminada en primera fase.

Semanas atrás, el joven delantero confesó en un reportaje que a los 15 años no pasó la prueba en Boca y San Lorenzo. Hoy, el delantero se encuentra a un paso de ser vendido al Inter por 18 millones de euros. “Cuando tenía 15 años, en Boca me dijeron que me faltaba potencia, velocidad y no estaba a la altura del club”, señaló Martínez. De ahí, las palabras rebotarán en los hinchas xeneizes, que también disfrutan y elogian las condiciones y cualidades del chico de Racing. Por otro lado, Lautaro Martínez había hablado sobre la posibilidad de estar en Rusia 2018: “Que me venga a ver Sampaoli es un orgullo para mí. Sería una locura pensar una dupla con Messi en la Selección. Primero me encantaría conocerlo, agradecerle el fútbol y como nos representa a nosotros”.

La lista de los jugadores del exterior va a salir 15 días antes del partido en Manchester y Martínez jugaría en la posición de “comodín”, ya que no entraría en la guerra de los 9 conformada por Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín.