Bossio en la “línea Urtubey” aunque dijo que el DNU no pasa

“Macri no puede resolver los problemas con soluciones coyunturales, el Gobierno perdió mucha imagen. La gente no llega a fin de mes pero también hay obras que hace mucho que no se hacían” , explicó el invitado de la fecha Diego Bossio, político y economista argentino.

“Tiene que haber un estado que defina que hacer con las economías regionales, no importa si hay 20 tipos más o menos en el gobierno”,dijo por otro lado Bossio.

Además, explicó que tienen que desarrollar su propia minería y dejar de focalizarse en los parientes. “El gobierno tiene que dejar de tomar medidas marketineras. Los amigos del gobierno lo único que hacen es desinvertir”, disparó.“Tiene que haber un estado que defina que hacer con las economías regionales, no importa si hay 20 tipos más o menos en el gobierno”.

“Creo que el gobierno debe parar la pelota y no desesperarse. El gobierno está desesperado y nosotros vamos a rechazar el DNU del gobierno, estamos dispuestos a debatir en el congreso las leyes pero no aceptar el DNU”, confesó el político.

Por otro lado dijo que el peronismo tiene que modernizarse y regenerarse y que tiene que plantear algo de tipo superador. "Nosotros queremos ganarle a la mejor versión de Macri. Tenemos muchas cosas para mejorar", explicó.

“No vamos a aceptar este megadecreto que busca el gobierno”, finalizó diciendo Bossio.

“El gobierno tiene que dejar de tomar medidas marketineras. Los amigos del gobierno lo único que hacen es desinvertir”.