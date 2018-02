Golpe a la campaña de Riquelme en Boca: Condena en España por evasión

El ex futbolista de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, es investigado por Hacienda de España por una supuesta evasión de impuestos y podría recibir una condena para pagar 573.540 euros, de la época en que jugó para el Villarreal, hace una década. Una década después se realiza este caso porque hace años Hacienda de era más benévola en España y no veía delito fiscal. En diciembre de 2011, Hacienda de España sancionó a Riquelme por no pagar impuestos en el IRPF de los años 2004 a 2007. Esta noticia resulta ser un golpe duro para Román quién adelantó hace un par de semanas sus intenciones de ser candidato a presidente de Boca. En medio de rumores sobre una futura candidatura en el club de la Ribera, el ex ‘10’ boquense adelantó en declaraciones periodísticas que “espero que, si alguna vez tengo la suerte de estar en ese lugar, me den ocho años (como a Daniel Angelici) para trabajar con tranquilidad” y agregó que “soy bostero, soy hincha. Sufro cuando no gana y soy feliz cuando pierde. Amo al club, conozco muchísimo al club y si en algún momento tengo esa responsabilidad intentaré hacerlo bien”. En un Urgente24 hemos dicho que el próximo año será un 2019 con muchos desafíos para Mauricio Macri. No sólo porque peleará nuevamente por el sillón de Rivadavia sino también porque Daniel Angelici termina su segundo mandato en el ‘Xeneize’, por lo que no podrá volver a postularse. Según versiones periodísticas, El ‘Tano’ ya consiguió un posible sucesor: Christian Gribaudo (45), un joven secretario general del club que además trabaja para la gobernación de María Eugenia Vidal como titular del Instituto de Previsión Social. Eso se verá, pero el máximo ídolo del club de la Ribera ya disparó, y con munición pesada que “llevamos muchos años sin ganar la Copa (Libertadores). La verdad es que nunca pensé que iba a pasar tanto tiempo. El presidente (Daniel Angelici) intenta hacer las cosas bien desde hace siete años, me parece. Tengo que pensar en ser presidente. Si tengo que tomar la responsabilidad espero que el hincha me dé también 7 años y ganar muchos títulos”.

