Mutilación genital femenina, una atrocidad que afecta a millones de mujeres

La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que en el mundo hay más de 200.000.000 de mujeres que han sido sometidas a esta práctica, la cual puede ser de 3 tipos. Tipo I: Se amputa el capuchón del clítoris. - Tipo II: Se amputa todo el clítoris y parte de los labios mayores. - Tipo III: Se amputa todo el clítoris y luego se cose de modo que queda solo un pequeño orificio para orinar y menstruar.

Esta salvaje y terrible práctica es sufrida por más de 2.000.000 millones de mujeres al año, es por esto mismo que se ha establecido el día 6/02 como el Día contra la Mutilación Genital Femenina, con el fin de generar conciencia y poner de una vez por todas basta a esta locura.

En febrero de 2016 Naciones Unidas abordó este tema como una prioridad entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcándose como referencia el año 2030 para acabar con esta práctica.

Aunque ya lo había descrito en 1799 William George Browne en su libro Travels in Africa, a mediados del siglo XIX el explorador inglés Richard Francis Burton observó que las mujeres somalíes poseían "un temperamento frío, resultado de causas naturales y artificiales" y escribió que "los musulmanes creen que este rito fue inventado por Sara, que mutiló a Agar por celos, y luego Alá le ordenó que se circuncidara ella también.

Además, en Somalia se cortaban los labios de la vulva y se cosían con hilo de cuero o crin de caballo para preservar la virginidad.5​ Pero la costumbre es de procedencia incierta y se cree que este ritual de iniciación originalmente se practicaba en las niñas de algunos países de África, Oriente Medio y otros. Hay algunas versiones que afirman que comenzó en el antiguo Egipto y a partir de allí se extendió al resto del continente africano y, aunque se localiza sobre todo en la zona centroafricana, no se limita al continente africano, pues se observa también en varios países de Asia, Europa, Oceanía e incluso América.

Practicada en muchos casos como rito de iniciación a la edad adulta, en los años más recientes este motivo está disminuyendo debido a la prohibición de su realización en muchos países. En algunos casos se recurre a tradiciones religiosas para argumentar en su favor, como en el islam. La pérdida casi total de sensibilidad es la principal consecuencia para las afectadas, con el añadido trauma psicológico. Hay mujeres que mueren desangradas o por infección en las semanas posteriores a la intervención, ya que se realiza casi siempre de manera rudimentaria, a cargo de curanderas o mujeres mayores, y con herramientas no muy ortodoxas como cristales, cuchillos o cuchillas de afeitar y nunca en centros sanitarios.

Más allá del eterno dolor que causa la "ablación de clítoris", los verdaderos problemas son posteriores a la amputación en sí, algunas de las complicaciones más habituales, y fatales, son hemorragias, sepsis, tétano, problemas urinarios (retención) y llagas en los genitales. Con el tiempo además puede dejar serios traumas psicológicos que inhabiliten a la persona, quistes, infecciones recurrentes en la vejiga y en la orina, esterilidad, complicaciones en el parto, y aumento del riesgo de muerte del recién nacido.

África Occidental es una de las zonas más afectadas con 27 países que mantienen estas prácticas en mayor o menor modo. También figuran Irak, Yemen, Indonesia, otras regiones de Asia y Oriente Medio. Por más que muchos lo ignroen la MGF ha llegado tristemente hasta España, Reino Unido, Londres, Francia, Italia, USA, Colombia y Brasil, claro que en los países de Occidente no es legal, pero siguen habiendo casos.

Rápidamente podría relacionarse la ablación de clítoris con el Islam, pero lo cierto es que no tiene nada que ver con ningua religión, la MGF afecta a mujeres musulmanas, como cristianas, coptas, judías y de culto animista. La ablación y la infibulación femenina es mucho más antigua que el Islam y, por lo tanto, al cristianismo. En Egipto se han descubierto momias de mujeres de hace más de 2.000 años con señales inequívocas de mutilación genital.

La misma consiste en la castración sexual de la mujer, con el único fin de evitar el placer sexual de la misma. Dicha traidición apunta a que la ablación de clítoris pone un fin a la supuesta promiscuidad de la mujer, consiguiendo llegar vírgenes al matrimonio y "controlar" sus emociones.

Verdaderamente es una locura, mucho más allá del "fin" de la práctica en si, es aún peor que no pueda ser una decisión de las mujeres llevarlo adelante o no, como bien plantea Tatu Kamau, un médico keniano. La propuesta del mismo consiste en legalizar la mutilación genital femenina, para mujeres mayores de 18 años, argumentando que si las mujeres pueden optar por comportamientos nocivos, como beber o fumar, entonces también deberían poder decidir si se someten o no a este tipo de intervención.

La principal causa de la MGF son: las normas culturales y las prácticas tradicionales, sin embargo hay otras más como: Las normas de género y la desigualdad - La pobreza - La falta de acceso a una educación segura y asequible - El matrimonio y la ablación como salvaguardia.

Además, el pasado 25/01/18, el gobierno de Liberia había prohibído la mutilación genital femenina, pero sólo durante 1 año. Liberia es un país donde la mitad de las mujeres han sido sometidas a este proceso.

También se ha desarrollado un proyecto llamado "MAP-FGM", el cual fue liderado por el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el cual consta de un manual interactivo en 6 idiomas, formando a profesorado y personal investigador en cinco universidades europeas.

El proyecto ha obtenido el 1er premio de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) sobre la contribución de la universidad al logro de la Quinta Meta de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Cuyo Secretario General ha dicho: " El desarrollo sostenible requiere que todas las mujeres y niñas disfruten plenamente de sus derechos humanos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promete poner fin a esta práctica para 2030".