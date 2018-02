"Me juntaría con CFK, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie"

Hugo Moyano, envuelto en una serie de presuntos delitos de los que se le acusa, asistió a una entrevista en C5N para declarar sobre la tensa relación que mantiene con el Gobierno y a su vez, ratificar la manifestación que convocó, a la que por ejemplo la CGT no lo acompañará.

Sin embargo, ante los rumores de una CGT quebrantada y una oposición algo debilitada, el líder de Camioneros Hugo Moyano aseguró que "tomaría un café" con la ex presidente de la nación Cristina Fernández de Kirchner. "Yo no creo que Cristina se niege, pero obvio que lo haría, si ella me dice 'che negro, vamos a tomar un café, por qué no ir, sería bueno empezar a tratar de hacer lo que nos enseñó nuestro jefe: Perón, o esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie", expresó.

Del mismo modo, también aseguró que muchos "compañeros" se han solidarizado "con toda esta situación, que son todas mentiras", nombrando por ejemplo al ex jefe de gabinete Alberto Fernández, "me llamó, muchos se solidarizaron". Fernández, estuvo distanciado de la ex mandataria durante 10 años, tras la crisis del campo de 2008 había cortado relación con CFK, pero se supo que nuevamente se juntaron y han tenido reuniones "secretas" para unificar el peronismo. Moyano, con sus declaraciones, podría estarle dejando un mensaje a CFK, aprovechando la disputa actual con Macri para volver a arrimarse del lado izquierdo.

"El Gobierno en este momento tiene los cañones todos apuntados a mí, al gremio, a Independiente y a todos lados, pero a mi no me molesta, lo que si me molesta son los disparates y las ganzadas que dicen algunos funcionarios y colegas", así arrancó su intervención en una entrevista para C5N el líder de Camioneros, Hugo Moyano. "No tengo miedo, no tengo nada que ocultar y se que los dirigentes gremiales corremos estos riesgos, que investiguen lo que quieran", sentenció.

Moyano durante su entrevista tocó temas referidos a la situación de los trabajadores, explicó que el motivo de la marcha que fue convocada inicialmente para el 22/02, se corrió de fecha en respuesta al reclamo de los familiares de la tragedia de once. Sin embargo, aclaró que él "nunca" apoyó al Presidente de la Nación Mauricio Macri.

"Responsablemente nosotros acompañamos o al menos esperamos a qué era lo que iba a realizar el Gobierno con el tema de los trabajadores, pero hace dos años es cada vez peor, hay desocupacion y los salarios han perdido poder adquisitivo, por eso es la manifestación, porque esto no va más", explicó.

Del mismo modo, al ser cuestionado sobre la postura de la CGT y la decisión de no acompañarlos en la marcha, Moyano fue claro: "Los de la CGT son oficialistas, idependientemente que cambien los Gobiernos. Siempre hicieron y fueron los mismos, yo no les dije que vengan a la marcha, solo dije que las instituciones gremiales que tengan dificultades vengan a acompañarnos en la lucha", declaró Moyano.

Y siguió: El gobierno va a hacer lo imposible para que la gente no vaya, esperamos no hagan alguna de crear un clima donde haya algun incidente, porque los trabajadores no lo van a hacer, si ocurre algo va a ser resposable el Gobierno, porque nosotros hemos hecho decenas y nunca pasó nada.

Asimismo, denunció "presiones" por parte del Gobierno nacional. "En el caso nuestro (refiriéndose al gremio que lidera) él (Macri) estaba esperando y empedernido a que yo diga que estaba de acuerdo con la modificacion de la ley laboral ... Yo estuve varias veces reunidos con ellos y por intermedio del ministro me pedían que diga que que apoyaba la reforma laboral, pero no puedo decir algo que no siento", dijo. Y agregó que algunas empresas también son presionadas por parte del Estado con el tema de las mejoras salariales a los trabajadores."Los ataques que recibimos es para ocultar otras cosas, despidos y todo lo que está pasando realmente", aseguró.

Por último, se refirió al tema de las declaraciones en las que dijo querer compartir la cárcel con el padre del Presidente de la nación, Franco Macri, declaraciones que al mandatario nacional no le cayeron muy bien. "Él (refiriéndose a Macri) dice que yo le falté el respeto a su padre, bueno, el le faltó primero el respeto a mi mamá, que es una jubilada y tiene 100 años, le bajó su jubilación", sentenció.

"No hay dialogo, el Gobierno lo cortó, estuvimos dos años charlando, pero no podemos ser complices y acompañar lo que está pasando con el trabajador".