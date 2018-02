Viejito, teñido y con feas mañas, Durán Barba volvió a escena

El ecuatoriano Jaime Durán Barba, que asesora a Mauricio Macri desde 2005, alcanzó su éxito profesional como consultor de imagen y asesor político pese a que su formación académica lo tituló como licenciado en filosofía escolástica.

Hace 2 meses cumplió años. Sus 70 lo encontraron con algunos aciertos en estrategias de comunicación en distintas campañas latinoamericanas, y su "consagración" en 2015 cuando Macri derrotó a Daniel Scioli en segunda vuelta.

Según un editorial de 'El Diario Sur' publicado a mediados de enero, desde entonces el ecuatoriano empezó a sufrir una especie de "síndrome del titiritero", situación en la que afirma los titiriteros empiezan a sentir celos de los aplausos que logran sus personajes (los títeres) y rompen 'la magia' para aparecérsele al público. Aclara que "en ningún momento esto supone que el Presidente Macri sea un títere de Durán Barba. Sólo describo una situación que se da, de la que se han publicado investigaciones y que, creo, Durán Barba sufre. De hecho editó el libro “El arte de ganar” en coautoría con su socio argentino Santiago Nieto, comenzó a publicar columnas de opinión política en el diario Perfil y a hacer publico cómo había logrado reconstruir la imagen de algunos funcionarios nacionales y provinciales, situación que generó más de una queja de los verdaderos protagonistas.

De la mano de esta nueva situación, en la que el consultor eligió "hacerse visible", surgieron algunas polémicas que molestaron hasta al propio presidente de la Nación. Pasa que "el viejo Jaime" es polémico, y además de teñirse el pelo (como lo chicanea Carrió), es capaz de afirmar: "Hitler era un tipo espectacular", o "si una señora quiere abortar, que aborte", o "está viejito Pinedo, y como viejito le ha agarrado Alzhéimer", o "¿han visto alguien que se muera de hambre? ¿Algún muerto?", o "los votantes de Cristina son parte del millón de personas vinculadas al narcomenudeo en la Ciudad y en la Provincia", o "la gente es ignorante y que hay que tratarla como tal; sólo dicen y entienden taradeces".

Lo cierto es que desde hace un tiempo está fuera del país, y ahora reapareció con otra polémica declaración. Lo hizo en un reportaje en plena escalada del discurso del Gobierno en favor del policía Luis Chocobar, quien disparó por la espalda a un asaltante que huía, luego de herir a su víctima.

Al principio, cuando le preguntaron del tema, claramente intentó evitarlo: "No he visto el video, no tengo mucha idea. Ningún país del mundo se ha derrumbado porque un policía corre a un delincuente. La policía está para detener a los delincuentes y no para abrazarlos".

No obstante, en otro tramo del reportaje, cuando le preguntaron por encuestas sobre la seguridad, dijo: "Hemos medido la angustia de la gente frente al delito. Hay mucha gente que siente que no puede salir de su casa, que le matan en cuanto sale a la esquina. Es poco probable que sea popular la idea de desarmar a la policía".

"La gente lo que quiere es que se reprima brutalmente a los delincuentes. Yo no estoy de acuerdo con eso", aclaró. "Hemos hecho encuestas en la Argentina, en Brasil, en Ecuador y en México y la inmensa mayoría de la gente quiere la pena de muerte. Yo me opongo a eso totalmente. Pero la gente no puede estar contenta con que los delincuentes tengan más derechos que los policías", remarcó.

Las declaraciones del consultor político del presidente Mauricio Macri llegaron en el momento en el que el Gobierno busca revertir una caída de la imagen y salir del ciclo de noticias negativas que provocó el escándalo de la ex casera del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Pasar a discutir sobre seguridad es más que deseable para el oficialismo.

En declaraciones al programa "Y ahora quién podrá ayudarnos" remarcó que "hay mucha gente, sobre todo en los sectores populares que no pueden salir de su casa porque los matan en cuanto van a comprar a la esquina. La situación de seguridad es desesperante".

Analizó que en la Argentina los sectores medios y altos también hay preocupación, pero "es menor" porque "tienen un robo y algún que otro asesinato, pero hay barrios pobres sitiados por asesinos".

Por eso, señaló que "en estas circunstancias pensar que es bueno desarmar a la policía es poco probable que sea popular".

También dijo que "es falso que haya una gran caída de la imagen de Macri, es normal y está dentro de lo previsto. Un gobierno responsable sabe que va a tomar medidas antipáticas y eso le va a provocar una caída de imagen pero sabe como subir después", dijo el consultor ecuatoriano.

Y agregó: "El país está saliendo adelante. Antes teníamos una Presidente que bailaba con (Guillermo) Moreno en Angola ahora tenemos un Presidente que va a Davos".

Sobre el caso de Triaca, aseguró que "no afecta en absoluto la imagen del Gobierno". Y aseguró que "lo que hizo fue una tontería, pero suponer que en un país donde existen tantas personas metidas de cabeza en la corrupción en serio lo más importante es que un ministro ha tenido una empleada en negro es una ridiculez".

También fue polémica la frase que le dedicó al dirigente camionero, Hugo Moyano. "El problema no es el señor (Hugo) Moyano. El problema grande es que en cinco años probablemente no habrá más camioneros porque los camiones van a ser manejados por robots", manifestó.

En otro tramo, elogió a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner y vaticinó que tiene posibilidades de ganar en 2019. "Es inteligente, muy capaz y sabe dar pelea”, dijo, y arriesgó que "tiene fuerza todavía, va a tener fuerza algún tiempo más. No es disparatado pensar que pueda ganar en 2019. Si por alguna razón fracasa la política económica de Macri, eso es posible".

Denuncian al juez que procesó y embargó a Chocobar

El juez que procesó y embargó al policía acusado de exceso de legítima defensa, Enrique Velázquez, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño en sus funciones.

La presentación la hizo un abogado como forma de retrucar la decisión del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Menores N° 7 contra el uniformado.

Según el letrado, el juez incurrió en "mal desempeño, inhabilidad ético moral y prevaricato" al avanzar contra el efectivo y haberle impuesto un embargo de 400 mil pesos.

Según fuentes judiciales, la causa ya fue elevada a la Comisión de Disciplina del Consejo, presidida por el diputado ultraoficialista Pablo Tonelli, quien presidirá una reunión para analizar la denuncia y decidir si se avanza con la acusación.