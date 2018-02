Lobo: "La anestesióloga quedó en shock" (pero piden esperar)

"No resistió y tuvo un infarto, la anestesióloga quedó en shock, sin hablar", detalló el periodista Guillermo Lobos, ex compañero de la fallecida colega Débora Pérez Volpin. Sin embargo, otro colega del Grupo Clarín, Luis Otero, advirtió que llevará el caso a la Justicia porque "por una endoscopia una persona no termina muriéndose. Entonces, no hay una explicación. No es aceptable que Débora en este momento no esté entre nosotros y que su cuerpo esté todavía en una clínica esperando a que se haga un tramite (la autopsia)".

