"Cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender"

"He sido demasiado cobarde para hacer lo que sabía que era correcto, al igual que he sido demasiado cobarde para evitar hacer lo que sabía que era incorrecto",

Charles Dickens



"Cuando un hombre sangra por dentro, es peligroso para él, pero cuando ríe para adentro, es presagio de algún mal para otros",

Charles Dickens



Los Dickens se mudaron a Londres cuando Charles tenía 2 años. Más tarde siguieron viaje hacia Chatham para finalmente, en 1821, regresar a Londres para residir en Camden Town, un barrio de la gran ciudad.

John Dickens era empleado en la oficina de pagos de la Armada Real, un hombre que padecía ludopatía, desconociendo que eran tiempos muy peligrosos para los deudores: un día de 1824, una deuda de 40 libras y 10 chelines con un panadero lo llevó a la prisión de Marshalsea, edificada 2 siglos antes.

Su mujer Elizabeth, y sus 3 hijos, no habían cometido ningún delito, pero tuvieron que ir a vivir a la cárcel ya que los embargos judiciales habían dejado a la familia sin techo.

Charles tenía 12 años, y recién a los 9 había podido ingresar. Pero tuvo que abandonarla para ayudar a su familia.

Dickens trabajaba en Warren's Boot-blacking Factory, una fábrica de calzados, 10 horas al día, 7 días a la semana con un sueldo de 6 chelines por semana. La situación laboral era inhumana, pero eran el estándar en aquellos años 'victorianos'.

Pasaron 3 meses hasta que su padre recuperó su libertad. Pero la situación financiera familiar era complicadísima, y Charles tuvo que seguir trabajando, lo que él nunca les perdonaría a sus padres, en especial a Elizabeth porque ella no trabajaba.

Gracias a su inteligencia y motivación, él aprendió taquigrafía, lo que le permitió obtener un empleo en un juzgado, y luego ingresar al periodismo como cronista judicial y parlamentario.

Dickens tenía memoria fotográfica y era un ávido lector. Su escritor favorito era Tobias Smollett y también disfrutaba de los clásicos como 'Robinson Crussoe' y 'Don Quijote de la Mancha'.

Con el tiempo, Charles llegó a periodista acreditado en el Parlamento inglés, firmando bajo el seudónimo de "Boz". En esa época conoció a María Beadnell, pero la familia de ella lo rechazó como pretendiente. Entonces, luego de 4 años de relación, tuvieron que separarse.

Dickens ya estaba trabajando como reportero en una publicación de un tío suyo, 'The Mirror of Parliament', y para el periódico liberal 'The Morning Chronicle'. En diciembre de 1833, 'Boz' publicó el 1ro. de una serie de artículos inspirados en la vida cotidiana de Londres en 'The Monthly Magazine', revista que editaba su amigo George Hogarth.

El artículo provocó interés en muchos lectores, y entonces un editor londinense le encargó un volumen de notas similares, que debían acompañar a las ilustraciones del artista George Cruikshank.

El éxito de este libro, 'Los apuntes de Boz' (1836), le permitió al novelista casarse con Catherine Hogarth, hija del director del 'The Morning Chronicle', matrimonio que le permitió difundir, como folletín del periódico, 'Los papeles póstumos del Club Pickwick', 'David Copperfield', 'Nicholas Nicleby' y 'Oliver Twist'.

A medida que iba ganando fama, más puertas se abrían para Dickens. Por ejemplo, se le ofreció preparar una colaboración similar a la que tuvo con Hogarth, esta vez ilustrado por el artista Robert Seymour.

Pero Seymour se suicidó, y lo reemplazó H. K. Browne, apodado 'Phiz', quien realizó muchas de las ilustraciones de los últimos trabajos de Dickens. El resultado fue 'Papeles póstumos del club Pickwick'.

La publicación por entregas de casi todas sus novelas creó una relación especial con su público, sobre el cual llegó a ejercer una importante influencia. En sus novelas, Dickens se pronunció de manera más o menos directa sobre los asuntos de su tiempo, como buen periodista que él era.

David Copperfield



Dickens pasó por distintos oficios que siempre involucraron las letras: (1837 - 1839)

> Editor en "Miscelánea de Bentley" (1837 - 1839),

> Fundador y editor del "Reloj del Maestro Humphrey" (1840 - 1841),

> Fundador y editor de "The Daily News" (1846).

En 1849 fundó también un seminario llamado "Houseold Words" que, además de difundir textos de autores poco conocidos como su amigo Wilkie Collins, publicó 'La Casa Desierta' y 'Tiempos Difíciles', 2 de las obras más logradas de toda su producción.

En 1842 realizó seminarios en USA propiciando un acuerdo internacional sobre propiedad intelectual y en contra de la esclavitud. Volvería a los 50 estados en 1867.

Con Catherine tuvieron 10 hijos. Sin embargo los problemas familiares empeoraban día a día la relación. Por el lado de los hijos, todos dejaron el hogar apenas pudieron, ya que ninguno soportaba la personalidad de su padre, demasiado exigente.

El matrimonio llegó a su fin en 1858 luego de varios años de infelidad de Charles con una joven amante secreta, Ellen Lawless Ternan, a la que conoció cuando él tenía 45 años y ella 18. Fueron amantes durante 13 años, pero Dickens, quien cultivaba una imagen pública de pilar de la sociedad y la moral victorianas, hizo todo lo posible para ocultar la relación.

Pero el problema era mayor: el verdadero amor de Dickens no era Ellen ni Catherine sino su hermana, Mary Hogarth, una jovencita de 17 años que se había instalado a vivir en casa de su hermana Catherine y de Charles a poco de casarse ambos.

Ese amor romántico, silencioso y platónico, se vió interrumpido por la prematura muerte de la joven, en brazos de Charles, quien jamás logró superar dicha pérdida. El recuerdo de Mary, acompañado por el anillo con el que había muerto y que el escritor tomó, era un recuerdo imposible de superar.

Durante los últimos 20 años de su vida, Dickens fue editor de su propia revista semanal, 'Household Words'. A este nuevo proyecto se sumaron sus ambiciones previas, pues pensaba realizar una revista de corte serio, cercana a la literatura más crítica.​ El proyecto duró 9 años, en cuyas publicaciones desfilan su obra "Tiempos difíciles", la más social de las obras de Dickens. En ella se retrata más que en ninguna otra la vida proletaria y las relaciones de obreros y patronos.

Para leer al atardecer Charles Dickens



También "Casa desolada" y "La pequeña Dorrit".

A 'Household Words' le sucedió la revista 'All the Year Round', que seguía con la misma ideología que la anterior pero introdujo la ficción como elemento principal. La revista circuló hasta el 09/06/1870, cuando un derrame cerebral puso fin a la vida del enorme escritor que apenas contaba con 58 años.