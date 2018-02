La 1ra mujer en subir el Aconcagua en una prueba de alta resistencia

Sunny Stroeer corrió 110 kilómetros, durante casi dos días. Cumplió su hazaña en un trayecto de 41 horas y tres minutos. Salió a las 11.40 del jueves 1/02 desde la ruta 7, en la localidad de Punta de Vacas, en Mendoza. Hizo cumbre el viernes a las 15.46 horas y regresó a la base en Horcones a las 4.43 horas de la madrugada del sábado, según los registros del parque provincial Aconcagua.

"Estoy bien, tranquila, relajada. Descansando lo que puedo. Lo único es que mis pulmones no me dejan en paz, estoy tosiendo sin parar. Ya se me pasará", confesó la alemana.

Como es habitual en estas competencias, el personal de Guardaparques le otorgó a la andinista alemana un objeto para trasladar en su mochila hasta la cumbre y que sirva de comprobante para acreditar su logro. En este caso, la deportista recibió una bolsa con inscripciones de medidas ambientales para cuidar la limpieza del área natural.

En su carrera, Stroeer había llegado varias veces la cumbre del Aconcagua. Escaló montañas de Europa y Estados Unidos y terminó carreras de senderos de 100 millas y 100K con buenas marcas de velocidad.

“Nunca otra mujer lo había logrado. Fueron casi dos días corriendo: ingresó por Punta de Vacas, hasta Plaza Argentina. De ahí sube hacia la cumbre y baja por la ruta normal hasta el campamento de Plaza de Mulas y luego Horcones. En marca masculina, el récord corresponde al ecuatoriano Luis Miranda, que lo hizo en 27:58 horas, el año pasado”, explicó el jefe de zona de alta montaña, Pablo Perelló.

Paul Gagner, un escalador experimentado en la pared grande de Yosemite, acompañó a la deportista alemana y registró su logro. Gagner escribió en Instagram: "Lo está haciendo. Mientras escribo esto, Sunny está a 15.700 pies, en la oscuridad, en el Aconcagua haciendo el primer ascenso 360º de las mujeres, en un impulso”.

La andinista tuvo un retraso en el plan hacia la cima, por problemas con el permiso. "No se le dejó entrar al parque, pese a que tenía un permiso. Luego de muchos contratiempos, al final le dieron un nuevo permiso y comenzó unas tres horas más tarde de lo que quería", dijo Gagner.

Su equipo celebró en las redes sociales, por fin: “A pesar de la noche fría, con temperaturas bajo cero, Sunny consiguió su meta”.

"Tengo una emoción enorme. Fue algo que planifiqué durante muchos meses y, pese a los imprevistos esperables, resultó una experiencia mucho más linda de lo que había imaginado", destacó.

El Aconcagua, ha tenido una temporada exitosa. Los datos registrados por el Centro de Visitantes de las Aéreas Naturales Protegidas hasta el 31/01 indican una suba de andinistas en comparación con las últimas temporadas.

La Secretaría de Ambiente de Mendoza aseguró que están en un “buen año”, con un aumento en los ingresos de trekking y ascensos. "El balance es positivo", dijo Perelló. El crecimiento en los andinistas que intentaron ir a la cumbre fue del 11,9%: se registraron este año 2.603 andinistas, unos 276 más que en 2017.