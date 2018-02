Autopsia de Pérez Volpin: El cuerpo tenía perforaciones en el estómago y el esófago

Desde que se supo la noticia sobre la muerte Débora Pérez Volpin, han surgido muchas dudas sobre su extraño e impresionante desenlace. Enrique Quique Sacco, la pareja de la periodista y legisladora, piensa ir hasta las últimas consecuencias con el fin de conocer la verdad. Sacco habló con los directivos de la clínica y les dijo, palabras textuales: "quiero que se investigue la verdad de lo que pasó con Débora".

Ahora, por pedido de la familia, el cuerpo de la periodista se encuentra en la morgue judicial de la calle Viamonte desde la madrugada de este miércoles para realizarle la autopsia respectiva, que inició pocos minutos después de las 18 horas. Con este procedimiento, se espera determinar la causa de su muerte.

Al término de la autopsia al cuerpo de Débora Pérez Volpin, fuentes cercanas a los peritos de la querella señalaron que se encontraron perforaciones en el estómago y el esófago. Ahora habrá que determinar qué fue lo que causó esas lesiones.

"Si fue un infarto, sale en la autopsia: se ve en el tejido cardíaco. Si fue una rotura esofágica que provocó una mediastinitis, también se ve a nivel macroscópico. Y si fue una muerte súbita ocurrida por un paro cardíaco, algo que le puede pasar a cualquier persona con un corazón sano, se ve también claramente en la autopsia macroscópica", dijo Nelson Castro esta tarde en TN, al referirse a las distintas hipótesis sobre la muerte de la periodista.

Sobre cuándo habrá datos precisos aún hay un importante hermetismo. El procedimiento indica que los forenses primero informarán al juez sobre los resultados macroscópicos, como lesiones de órganos, que es lo más visible y se podrá determinar rápidamente. En cambio, para saber si la anestesia tuvo influencia en el paro cardiorespiratorio se necesitarán otros estudios y un análisis de sangre. Según trascendió, primero se conocen resultados macroscópicos de la pericia, y luego se ampliarán con análisis microscópicos más exhaustivos.

La causa fue caratulada como "homicidio culposo" y está a cargo del juez Gabriel Ghirlanda y de la fiscal Nancy Olivieri. Del mismo modo, se supo que Nélida Inés Puente es la anestesista del Sanatorio de la Trinidad que, ante la justicia, se autoimputó en la causa que investiga la muerte de Débora Pérez Volpin.

Sobre la especialista, se supo que es miembro de la Asociación de Anestesia Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, tendría 62 años, viviría en Ezeiza y estaría inscripta ante AFIP por prestar "servicios relacionados con la salud humana".

A través de una entrevista realizada por A24 al abogado de la anestesista auto imputada Nelida , Eduardo Gerome, desligó a su defendida de la muerte de Pérez Volpin: “no hay que aventurar sobre hipótesis porque no tenemos elementos de si esto es culpa o no de la anestesia”, expresó. Del mismo modo, agregó que la condición cardiológica de la periodista era “perfecta” y aseguró que Débora ya presentaba “un dolor abdominal muy fuerte”.