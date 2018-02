Explotó la Interna: Centurión respaldó a Martínez por sobre Tévez

El delantero de Racing Club, Ricardo Centurión, elogió este miércoles (07/02) a su compañero de equipo Lautaro Martínez por encima del delantero de Boca, Carlos Tevez, de cara al armado de la lista definitiva del Seleccionado argentino rumbo a la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. En declaraciones periodística, ‘Ricky’ Centurión aseguró sobre su compañero que “lo elijo a Lautaro por sobre Tevez para el Mundial”. Cabe recordar que Tévez, hizo estallar la polémica ante una posible convocatoria del joven atacante al conjunto albiceleste en que “hoy ponemos a Lautaro Martínez y la semana pasada no tocó la pelota ante Unión. De local, la rompió, hizo tres goles y ya está en el Mundial” y disparó que “tenés que llevar hombres al Mundial. Se gana con hombres, gente que va al frente en todas y que tiene experiencia en mundiales”. Tras estos picantes conceptos, el histórico jugador de la Selección Nacional, campeón del mundo en 1978, Leopoldo Jacinto Luque, cargó contra el ‘Apache’ en que “no tengo nada en contra de Tevez, pero molestan los jugadores que se ponen en directores técnicos. Me parece que Sampaoli sabe lo que tiene que hacer” y agregó que “Maradona podría haber jugado el Mundial ’78 con 17 años y Messi también debutó muy joven. Creo que a Lautaro hay que darle roce en partidos ante equipos europeos”. En tanto, el mismo Lautaro Martínez respondió a las críticas en que “no puedo decir nada porque lo de hoy no lo escuché. No sé cómo fue la pregunta ni la respuesta de él. Pero sé que varias semanas atrás habló muy bien de mí y por eso le agradezco” y enfatizó que “había agradecido porque un jugador de la magnitud de él, con todo lo que jugó, vivió, la experiencia que tiene, para mí es un placer. No solamente él, varios colegios vienen hablando bien de mí y eso me llena de felicidad”.

