Escándalo: Se filtran fotos íntimas de un futbolista con el presidente del club

El pequeño club paraguayo Rubio Ñú de Luque vive horas intensas luego de que estallara un escándalo sentimental que involucra al presidente de la institución y a uno de los futbolistas.

Sucede que en las redes sociales aparecieron imágenes de ambos en una situación íntima, y el directivo decidió salir a realizar un extenso descargo explicando el hecho.

El presidente Antonio González explicó que el jugador Bernardo Gabriel Caballero era su pareja, pero que la filtración de estas fotos se dan dentro del marco de un método extorsivo de un tercero para conseguir el pase del deportista, según informó el medio local 'Hoy'.

"Vamos a ser sinceros. Es una persona que hace más de dos años estaba conmigo acá en Rubio Ñú. Era una persona especial para mí. Entre paréntesis, y en síntesis, era mi pareja. Tuvo todos los privilegios: vehículos que nunca pensó en su vida manejar. Manejó Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado, Hilux", sentenció el directivo en una entrevista que le brindó al diario paraguayo.

González acusó a un tal Valentín como el encargado de realizar esta maniobra que tiene en los principales medios del continente a la pequeña institución que se desempeña en la liga local de Luque, una categoría menor del fútbol paraguayo que juega en la cuarta división en el sistema local.

"Se tuvo que ir del club porque lo llevó a Mar del Plata. Tuve que tomar la medida de que no venga más acá, y ahí comenzó todo el problema. No estoy contando esto por despecho, no soy dueño de nadie. El problema es que uno tomó cariño y aprecio. Era mi pareja sentimental", explicó.

El directivo señaló que pagó al club Juventud de Bella Vista por el pase del deportista 7 millones de guaraníes —alrededor de US$1.200— y ahora pretende 2 millones de la moneda local —unos US$360— para permitirle que se marche.

"Hace 15 días que este tal Valentín está mensajeando a un secretario mío que quería su pase. Le dije que no quería hablar con ese señor: su pase cuesta 2 millones de guaraníes. Que los traiga y punto. Nos citó dos veces en la Liga, fuimos y decía que solo tenía 1 millón", destacó.

González subió dos videos a 'Facebook' expresando toda su furia por la situación y en los que rompió la ficha del futbolista, aunque en la entrevista que realizó con el medio se mostró más medido: "El hombre es mil veces más celoso que una mujer. No me gusta que me esté amenazando".

Así y todo calificó al futbolista de "bandido, estafador y desnutrido".