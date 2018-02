“Todo lo que un hombre puede imaginar, otros lo realizarán”

"Todo lo que yo invento, todo lo que yo imagino, quedará siempre más acá de la verdad, porque llegará un momento en que las creaciones de la ciencia superarán a las de la imaginación."

Julio Verne

Es el autor más editado de la historia, el hombre que imaginó mundos fantásticos sin moverse apenas de su propio gabinete de trabajo. Y quien, gracias a su profundo interés por la ciencia, la exploración y las innovaciones tecnológicas, consiguió generar un imaginario literario verosímil cuya capacidad de evocación ha llegado intacta hasta nuestros días. Julio Verne (Nantes, 1828 / Amiens, 1905) es uno de los autores más prolíficos, populares e influyentes de la literatura universal.

El francés Verne recogió como nadie el espíritu de una época irrepetible y, lo que es más importante, lo devolvió corregido y aumentado, con una capacidad tal de fascinación que sirvió de chispa para que otros muchos intentaran, e incluso consiguieran, lo imposible.

Julio Verne es considerado, junto a H. G. Wells, un padre de la ciencia ficción. También un creyente -junto a Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft y John Uri Lloyd- de la Tierra hueca, la teoría que afirma la existencia de civilizaciones subterráneas muy evolucionadas dentro del globo terráqueo (intraterrestres).

Desde joven siempre fue un aficionado de la lectura y la ciencia, coleccionó artículos científicos de una manera que rozaba lo obsesivo.

La familia Verne estaba vinculada a la abogacía. Su abuelo había sido consejero notario del rey Luis XV y presidente del Colegio de Abogados de Nantes.

La familia de su madre, Sophie Allotte de la Fuÿe, era de militares.

Hay una historia que afirma que en 1839, a los 11 años, escapó de la casa de sus padres para ser grumete en un mercante que viajaba a India llamado Coralie, con la intención de comprar un collar de perlas para su prima Caroline, de quien estaba enamorado, pero su padre Pierre alcanzó el barco y bajó a Julio.

Esto contradice, de ser cierto, otra historia que afirma que cuando terminó su ciclo primario su padre le regaló a él y a su hermano, Paul, un foque de vela con el que descenderían por el Loira hasta el mar; sin embargo, Julio declinó emprender la aventura porque le pareció que la planificación del viaje era insuficiente.

Lo concreto es que en 1846 egresó con promedio alto del Liceo Real de Nantes. Y en 1847, por presión de su padre, se fue a París a estudiar Derecho.

En 1849 concluyó Derecho pero decidió no ejercer.

1848 fue un año complicado: su prima Caroline se comprometió. Su tío Francisque de Chatêaubourg en los círculos literarios lo ingresó a los círculos literarios donde conoció a los Dumas, y gozó de la simpatía de Alejandro, el padre. Escribió una obra de teatro (Alejandro VI): ya no volvería a Nantes.

En 1849 obtuvo el título de abogado pero decide que no ejercería la profesión y su padre, enojado, deja de financiarlo.

Verne se había gastado sus ahorros en literatura y pasaba largas horas en las bibliotecas de París. En plan de racionamiento, alimentarse pasó a ser una ficción, lo que le ocasionó trastornos digestivos y hasta incontinencia fecal, y problemas que incluyeron una parálisis facial

Le escribió a su madre:

"Una vida que limita al norte con el estreñimiento, al sur con la descomposición, al este con las lavativas exageradas, al oeste con las lavativas astringentes (...) Es probable que estés enterada, mi querida madre, de que existe un hiato que separa a ambas posaderas y no es sino el remate del intestino. (...) Ahora bien, en mi caso el recto, presa de una impaciencia muy natural, tiene tendencia a salirse y, por consiguiente, a no retener tan herméticamente como sería deseable su gratísimo contenido. (...) graves inconvenientes para un joven cuya intención es alternar en sociedad y no en suciedad. ¿Por qué por decirlo de una vez?".

Entonces conoció a Honorine Anne Hébe, una joven viuda de 26 años, madre de dos hijas, Valentine y Suzanne, y se casaron el 10/01/1857. Fue la madre de su único hijo, Michel Verne, nacido el 03/08/1861.

Y en 1862 cambiaría su vida: conoció al editor Pierre-Jules Hetzel, quien comprendió el tremendo potencial novelístico de Verne y lo asesoró acerca de cómo redactar sus primeros textos.

Hetzel le ofreció un contrato que lo obligaba a escribir 2 libros al año. Y así nacieron las novelas más deslumbrantes de Verne, comenzando su fama de profeta y visionario.

¿Cómo fue que, sin ser científico, sabía tanta tecnología de anticipación? (La televisión, los helicópteros, los submarinos y las naves espaciales). Un misterio que el escritor se llevó a su tumba. En el interín él fue condecorado con la Legión de Honor por sus aportes a la educación y a la ciencia, sin nunca haber estudiado ninguna de las dos disciplinas.

Sus historias tenían aventura imposible para algunos, secretos para otros, y también predicciones: dependía de quién leía sus libros. Predijo grandes cambios, tanto políticos como sociales y hasta tecnológicos, como

Viajó antes que nadie a la Luna, al centro de la Tierra y al mundo submarino. Anticipó que las potencias del siglo 20 serían USA, Rusia y China, y en "La impresionante aventura de la misión Barsac" anticipó el ascenso del nazismo que usaría avances científicos para la aniquilación.

En "De la Tierra a la Luna" (1865) llamó "Columbiad" al proyectil con humanos dirigido a Selene, un proyectil que es seguido desde un imaginario telescopio gigante en las Montañas Rocosas.

El escritor fue tan osado que hasta se dio la libertad de escribir el tiempo y la velocidad con la que viajaría la nave: 97 horas de trayecto a 40.000 km/hora escribió. Pasaron más de 100 años hasta que dicho viaje se completó, y nadie podía creerlo: 102 horas a 38.500 km/hora.

Sus instalaciones imaginarias en las Montañas Rocosas tenían dimensiones y una ubicación similar a la del gran radiotelescopio de Monte Palomar.

En sólo 13 años (de 1863 a 1876) publicó títulos tan emblemáticos como “Viaje al centro de la Tierra”, “De la Tierra a la Luna”, “20.000 leguas de viaje submarino” y “La vuelta al mundo en 80 días”. Ficciones revolucionarias desde lo literario y desde la trama.

Algunos creían que Verne era un masón que formaba parte de una milenaria sociedad secreta llamada “La Sociedad de la Niebla” a la que también perteneció el escritor Alejandro Dumas. Pero él siempre negó toda esa trama.

Su relación con dicha organización justificaría, en parte, su acceso a tantos datos que muy pocos hombres conocían. Pero Verne jamás lo desmentiría porque él era un amante del misterio, y en cada una de sus obras se encargaba de escribir más de lo que se leía, deslizando acertijos y criptogramas con mensajes ocultos.

Su atracción hacia la criptografía quedó plasmada en muchas de sus obras. En la vida de Verne hay muchos enigmas. Cuenta la leyenda que poco antes de morir quemó miles de cartas y de documentos, deseoso de seguir siendo un enigma. Y que dejó mensajes cifrados hasta en el monumento funerario que encargó para su sepultura.

Por ejemplo, el 09/03/1886, metros antes de llegar a su hogar fue interceptado por su sobrino Gastón quien sin decir nada le disparó 2 veces: erró el 1er. disparo pero el 2do. incrustó la munición en su pierna izquierda, dejando a Verne rengo de por vida. Todo se tapó más tarde bajo la carátula de "manía persecutoria".

Sin embargo fueron otros los que creyeron que había algo más oculto entre ellos, que no podía revelarse ante la prensa.

Amante de Dickens y Wells, Julio Verne es el 2do. autor más traducido de todos los tiempos, después de Agatha Christie, con 4.185 traducciones, de acuerdo al Index Translationum. También ha instalado todo un récord en el cine: 33 novelas suyas se convirtieron en 95 películas, además de numerosas series para TV.

Ya en el siglo 21 -septiembre de 2016-, un equipo interdisciplinario franco-estadounidense encontró una caja con documentos de Verne, libros y objetos metálicos cerca de los Pirineos franceses, en la región de Occitania.

Esta búsqueda del tesoro de Verne comenzó meses atrás cuando, siguiendo diversas pistas de sus historias, mezclado con la tecnología que permite el uso de drones y de un radar de penetración en la tierra, se encontró un recipiente de metal, una suerte de cápsula del tiempo perteneciente a Verne.

El contenido: Un catalejo, un cartabón, una moneda medieval, un anillo sencillo, un colgante y una llave. También un libro correspondiente a un Tratado de Minería con varias referencias alquímicas, un libreto de cuero con documentación, un mapa de Europa con marcas sobre la región del Peloponeso, y un documento sobre las fases de la Luna y diversas referencias numéricas.

Lo más llamativo de los documentos fue la cantidad de anagramas, líneas y manuscritos realizados en simbologías y esquemas inicialmente irreconocibles, y que podrían tratarse de criptogramas o códigos de alguna sociedad secreta de la época.

Conociendo a Verne, quien nunca decía lo que parecía a simple viste, la caja junto con su interior sigue siendo investigada para avanzar en la investigación.

Verne sufría una avanzada diabetes y falleció el 24/03/1905 a los 77 años en Amiens, durante la 3ra. República Francesa.