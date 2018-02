Final del misterio: Redrado no sería el padre de Matilda pero ayudó

Que sí, que no. Luciana Salazar rompió el silencio sobre la situación actual que transita la relación con el economista Martín Redrado y hasta se animó a detallar que la ayudó economicamente para subrogar el vientre en Estados Unidos y así posibilitar la llegada de Matilda.

“Con Martín la relación está bien, hablamos y la conoció a Matilda. Eso fue unos días después de que llegué. Fue un momento hermoso, pero no quiero entrar en detalles. Fue fuerte, muy lindo”, contó a Caras, revista cuya tapa es protagonizada por ella y su hija, con un impactante dormitorio de fondo.

"Me acompañó mucho en este tema, vivió casi todo el proceso conmigo. Fue muy lindo y emotivo”, destacó, al tiempo que reveló cierta ayuda económica: “Yo dejé casi toda mi vida en esto, en todo el sentido de la palabra. Tuve ayuda de varias personas y, entre ellas, de él.

No busco darle un padre a mi hija. Para nada, pero eso no quiere decir que no quiero estar en pareja. Puedo ser madre soltera, no estoy buscando un padre para Matilda, sino una pareja para mí. Si el día de mañana esa persona tiene un feeling increíble con Matilda y da para que formemos una familia, bienvenido sea”.

Recordemos que Matilda nació el pasado 15/012/2017, tras el tratamiento de vientre subrogado en Sarasota, una pequeña ciudad de 379 mil habitantes, ubicada a unos 370 kilómetros de Miami, donde Salazar estuvo residiendo.

Según el médico experto en infertilidad Fernando Akerman, Luli"hizo un tratamiento en el que se le extrajeron óvulos y parte de ellos se congelaron para usar en el futuro y otros se fertilizaron con esperma y fueron congelados hasta que se tomó la decisión de transferir el embrión en el útero de la mamá subrogante".

Con respecto al padre, el especialista aclaró que “se seleccionó de acuerdo a características personales, como altura, color de ojos, de piel, historia médica en cuanto a embarazos, ausencia de enfermedades. Cuando se llegó a la muestra que la paciente consideró ideal, se lo utilizó”.

Cuando se dio a conocer la noticia, Akerman detalló a Los ángeles de la mañana: “Luciana (Salazar) tiene una indicación para hacer subrogación porque ella tiene trombofilia, su sangre está muy espesa y hace que un embarazo a término sea potencialmente poco probable y de alto riesgo”.