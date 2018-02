Más escándalo: Dicen que otros jugadores tuvieron sexo con el Pte de Ñu

Tras el escándalo que estalló este jueves (08/02) en el humilde club de fútbol paraguayo Rubio Ñú de Luque en el que se filtraron fotos íntima del presidente Antonio González, y uno de los futbolistas, el lateral izquierdo Bernardo Gabriel Caballero, confesó este mismo jueves en declaraciones periodísticas que el presidente del Rubio Ñu de Luque, supuestamente bajo amenazas, lo obligaba a hacer “cosas” que él no quería y que otros compañeros estarían pasando por lo mismo.

Caballero, el jugador implicado en el altercado, decidió salir a dar su versión de los hechos en una entrevista radial. “Él siempre me coaccionó. Primero por lo de la foto y que nunca me iba a dar mi pase. No avaló que yo me vaya de ahí”, señaló este lateral izquierdo asegurando que González, máximo directivo de la institución, lo obligó a mantener relaciones para poder jugar.

Por otra parte, el presidente Antonio González explicó que el jugador Bernardo Gabriel Caballero era su pareja, pero que la filtración de estas fotos se dan dentro del marco de un método extorsivo de un tercero para conseguir el pase del deportista, según informó el medio local 'Hoy'.

“Vamos a ser sinceros. Es una persona que hace más de dos años estaba conmigo acá en Rubio Ñú. Era una persona especial para mí. Entre paréntesis, y en síntesis, era mi pareja. Tuvo todos los privilegios: vehículos que nunca pensó en su vida manejar. Manejó Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado, Hilux”, sentenció el directivo en una entrevista que le brindó al diario paraguayo.

González acusó a un tal Valentín como el encargado de realizar esta maniobra que tiene en los principales medios del continente a la pequeña institución que se desempeña en la liga local de Luque, una categoría menor del fútbol paraguayo que juega en la cuarta división en el sistema local.

“Se tuvo que ir del club porque lo llevó a Mar del Plata. Tuve que tomar la medida de que no venga más acá, y ahí comenzó todo el problema. No estoy contando esto por despecho, no soy dueño de nadie. El problema es que uno tomó cariño y aprecio. Era mi pareja sentimental”, explicó.

El directivo señaló que pagó al club Juventud de Bella Vista por el pase del deportista 7 millones de guaraníes —alrededor de US$1.200— y ahora pretende 2 millones de la moneda local —unos US$360— para permitirle que se marche.

“Hace 15 días que este tal Valentín está mensajeando a un secretario mío que quería su pase. Le dije que no quería hablar con ese señor: su pase cuesta 2 millones de guaraníes. Que los traiga y punto. Nos citó dos veces en la Liga, fuimos y decía que solo tenía 1 millón”, destacó.

González subió dos videos a 'Facebook' expresando toda su furia por la situación y en los que rompió la ficha del futbolista, aunque en la entrevista que realizó con el medio se mostró más medido: “El hombre es mil veces más celoso que una mujer. No me gusta que me esté amenazando”.

No obstante, el deportista de 25 años realizó una denuncia contundente sobre el mandatario de la institución que milita en la liga regional de Luque. “Sé que hubo otros jugadores que tuvieron relaciones con él. Era una cuestión normal”, afirmó en diálogo con Radio La Unión de Asunción apuntando contra González.

“Nos condicionaba. Nos decía iba a promocionar, que nos iba a vender a un club. Cosa que nunca hizo. Al contrario, él siempre truncaba todo eso”, señaló.

Antonio Caballero empezó su carrera futbolística a los 13 años en San Juan Bautista, su ciudad natal ubicada en el departamento de Misiones en Paraguay y emigró a los 18 años a Luque para iniciar su sueño de jugar profesionalmente.

“No me comuniqué con nadie de mi familia hasta ahora. Esa parte me cuesta mucho”, reconoció. Y agregó que “tenía la esperanza, soñaba siempre ser un futbolista exitoso, surgir acá en Luque. Ahora quiero que esto que me pasó no le pase a nadie”.

El defensor advirtió que intentó dejar de jugar por dos años para quedar en libertad de acción y señaló que esta situación lo va a “desprestigiar bastante”. Al mismo tiempo, declaró que “me ha lastimado bastante. Creo que ya no hay solución porque está armando más quilombo”.

Aseguró que es mentira que vivía en medio de lujos, ya que primero estaba en el mismo club y que había veces que el hombre se enojaba con él y lo echaba del sitio. “Lo que pasé no le deseo a nadie o a otro joven jugador que quiera surgir en el fútbol”, lanzó.

El futbolista aseguró que vivió bajo amenazas, ya que el sujeto que ahora dice haber sido su pareja le extorsionaba al indicarle que no iba a vender su pase o que divulgaría las imágenes que le había tomado.

En cuanto a si mantenía o no una relación sentimental, respondió que “eso no. Él siempre me tenía en amenaza, yo vine acá para lograr mis sueños y hacía cosas que yo no quería hacer. Él me obligaba. Primero me amenazaba que me iba a hundir con las fotos, que iba a alzar a las redes sociales”.

Indicó que actualmente está sin poder jugar, pero que desea volver a las canchas porque siempre soñó y prometió a su familia que iba a ser un gran profesional en el fútbol, mediante el cual iba a salir adelante. “Estoy en la lucha, cuesta pero estoy ahí firme. Tengo las ganas de volver a jugar, eso es mi sueño. Me gustaría volver a la cancha y dedicar los goles a mis familiares”, indicó.

Por último recalcó que el presidente de su club le truncó su ilusión y que está lastimado. “El daño ya está y espero superar. Yo pido que intervengan el club para que ver qué se puede hacer porque es grave lo que pasa. Habría más compañeros en mi caso”, puntualizó.

El club fue fundado en 1945, pero nada tiene que ver con la entidad homónima creada en 1913 y con sede en Asunción que disputó diferentes torneos continentales en los últimos años.