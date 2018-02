El propio “gobierno de los empresarios” descolocó a las empresas

La voracidad recaudadora de la Administración Macri hasta se volvió en contra de banderas naturales de la iniciativa privada, como la competitividad. El propio Estado, además de aplicarle una exagerada presión tributaria, le fija una tasa de interés real fuertemente positiva y le sube en forma desmedida el valor de la energía. Así no hay costo argentino que aguante y, en la última medición que hizo la Universidad Argentina de la Empresa, a cargo del grupo Techint, quedó al descubierto que la gestión de Cambiemos se dedicó a hacerlo subir y de este modo llegó al 3% de aumento. Recién en noviembre, por primera vez en el comparativo anual, cedió algo, apenas 0,1%, gracias a que lo tiraron hacia abajo las materias primas, el salario privado, los conflictos laborales y los bienes de capital. El atraso cambiario no es un eufemismo, sino el marco general del pelotazo en contra del macrismo al partido empresario, que repercute, asimismo, en la estancada capacidad instalada en la industria. No ayuda demasiado a atraer inversiones, ni a eficientizarle los costos y tornarla más competitivas.

Por Urgente 24 Viernes 09 de febrero de 2018 21:34 hs Compartí esta nota Imprimir