Lombardi, contra Nadia pero... ¿Molestó más a los PRO?

Volvió la polémica por el presupuesto que maneja Nación, que luego de dos años de mandato, recién ahora está poniendo en marcha un tibio plan de austeridad. A raíz del despido de la meteoróloga Nadia Zyncenko (TV Pública), el titular de Medios Públicos Hernán Lombardi reveló que cobraba 180 mil pesos bruto, destapando la olla de algunos montos irracionales que se manejan en la administración pública, solventados gracias a los altos impuestos.

"No estoy enojada ni molesta, me parece bien. Lo que sí, me quedaron debiendo muchos francos: 462, porque yo trabajé todos los feriados, todos los domingos pero no porque a mí no me gustara descansar, sino porque me lo pedían y yo los hacía", contó Nadia.