Créditos hipotecarios UVA: Creer o reventar... como en el 2001

Los créditos hipotecarios en UVA crecieron 9,9% el mes pasado en términos nominales respecto al mes anterior, y se constituyó en el segmento de mayor incremento del conjunto de préstamos del sistema financiero, según el Informe Monetario del primer mes del año del Banco Central (BCRA).

Los créditos con actualización sobre los índices de inflación habían generado cierto excepticismo en relación a cómo podía reaccionar el mercado de la demanda, sin embargo se han ido acercando cada vez más nuevos interesados.

El mercado inmobiliario muestra un aumento de esas operaciones anual del 100%, si se compara el total de esos créditos al cierre del 2017 contra el 2016.

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, manifestó: "Hace muchísimos años que el mercado hipotecario en la Argentina no despegaba y hemos hecho un cambio tan trascendental, con lo que en este momento está creciendo al 8% real mensual y llegamos a fin de año con un crecimiento del 100%".

Cada 10 créditos hipotecarios que se otorgan en Argentina nueve son bajo la modalidad UVA, según los datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Hacia fines de año, la mayoría de los analistas coincidía en que la modificación de las metas inflacionarias repercutiría en una suba en el monto del capital que se indexa por el coeficiente UVA que publica el BCRA diariamente.

Este valor de la unidad pasó de $17,25 a $21,15 en el año y registró un incremento del 22,5%, un valor cercano a la inflación, que estará entre el 23 y el 25% anual este año frente a una meta fijada que iba del 12 al 17% anual.

Cuando comenzaron a dar los créditos, desde el sector inmobiliario afirmaban que la adhesión a los mismos dependería de cuánto le crea el público al plan de metas de inflación de Federico Sturzenegger.

Armando Pepe, presidente del Centro de Corredores Inmobiliarios, en los inicios destacaba que "si logran bajar la inflación, este tipo de crédito tiene un potencial espectacular, porque en Chile el mismo tipo de sistema funcionó muy bien". El problema es que el 17% pronosticado por el Banco Central no era una percepción compartida por muchos. En efecto, en aquel momento, la medición de la Universidad Torcuato Di Tella ya arrojaba expectativas de inflación por parte de la población del 25%.

Para noviembre del año pasado ya advertían que quienes tomaron créditos en UVAs ya debían 40% más que en el inicio. Afirmaban que desde que salieron los créditos, la inflación oficial había acumulado 37,4%, mientras que las UVAs habían subido 42,7%.

Es que como venían advirtiendo economistas y analistas financieros, la inflación complicó el capital adeudado por aquellos que tomaron créditos ajustados por los UVAs de Sturzenegger.

"Como estos créditos, a diferencia de las hipotecas tradicionales, además de la cuota también se ajusta el capital adeudado. Lo que va a pasar hacia adelante no lo sabemos. No lo quiero discutir, ojalá se llegue al 5%, pero hoy por hoy nadie te lo asegura", aseguraba un analista financiero, que opina que endeudarse en UVAs implica correr un riesgo muy importante que buena parte de los deudores no entiende.

"Nuestro punto es que en comparación con un crédito tradicional, hasta que la inflación no baja a al menos un dígito anual, las hipotecas en UVA son un riesgo muy grande. Tres o cuatro años con inflación anual arriba del 20%, te matan. Más si es al inicio porque es más el capital que se indexa".

Carlos Melconian, en su paso por el Banco Nación, fue uno de los que desafió las UVAs de Sturzenegger y propuso créditos que mitigaban parte del descalce que generan las UVAs al regirse con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Los analistas explican que la mayoría de la gente toma estos créditos porque la primera cuota está dentro de sus posibilidades, sin entenderlo que están tomando, que aunque paguen deben más por el ajuste del capital adeudado ni entienden que la cuota puede elevarse por encima del 30% de su salario.

Afirman que si seguimos con 15% o 20% de inflación un par de años más, un buen porcentaje de los créditos van a estar en problemas.

En efecto, ni en el Gobierno ni en el mercado esperaban llegar a esta altura con una inflación tan elevada, y de ahí la modificación de metas para 2018 que hizo en diciembre.

¿Qué pasará si la inflación no baja? ¿Si la insolvencia se convierte en un problema generalizado? Probablemente, en este caso el Estado deba terminar respondiendo como sucedió tras la crisis de 2001 con la pesificación asimétrica, se atreven a contestar los que saben.

Por lo pronto, Sturzenegger resaltó hace unos días que la entidad que dirige encara 2018 con mejores puntos de partida respecto de 2017 ya que la inflación (general y núcleo) es menor, el tipo de cambio real estable, los precios regulados aumentarían menos, la meta de este año es más accesible y el sesgo restrictivo de la política monetaria es mayor. "La tasa de política monetaria real ex ante que el BCRA estaba defendiendo a comienzo de 2017 era de 3,9%. El 2018 lo arrancamos con una tasa de interés real sustancialmente más alta (10,5%)", observó.

Al momento de explicar por qué en 2017 se superó el objetivo inflacionario de 17% que se había fijado, Sturzenegger puntualizó: "Tanto el shock de (precios) regulados como esa desviación en los primeros meses, que nosotros atribuimos el relajamiento de la política monetaria a fines de 2016 y comienzo de 2017, explicarían el desvío de la meta de este año".

"Claramente terminamos el año con un desvío que está más que 100% explicado por lo que ocurrió en los primeros meses del año (...) hablamos de un relajamiento de la política monetaria en la segunda mitad de 2016 y comienzo de 2017 que, ex post, resultó que había sido demasiado agresivo para lo que necesitaba el proceso de desinflación", asumió el titular de la autoridad monetaria.

Sin embargo, el funcionario destacó que hacia fines de febrero pasado el BCRA anunció una mayor restricción monetaria que empezó a dar frutos desde mayo, cuando la inflación núcleo bajó su velocidad de crecimiento en 7 puntos porcentuales.

Luego de hacer un mea culpa sobre el excesivo relajamiento monetario de la primera parte del año, Sturzenegger hizo foco sobre la incidencia de los precios regulados en el desvío de la meta. Sobre su desempeño en 2017, afirmó: "Los incrementos durante este año fueron superiores a los que habíamos anticipado", afirmó.

El presidente del BCRA puntualizó que hubo "una suba muy importante del precio del combustible a nivel internacional" y, por otro lado, confesó que no habían anticipado el alza de tarifas que el Ejecutivo hizo a fin de año. "Cuando el Gobierno anticipó el cronograma de corrección tarifaria, adicionó un par de puntos en diciembre. Debiera decir, para tener estricta justicia, que también a principio de año habíamos anticipado aumentos de transporte que no se dieron", señaló.

Con todo, Sturzenegger calculó que los regulados subieron 38,7% en 2017 y estimó que aportaron 2,1% a la inflación de 2017 que cerró en 24,8% y reconoció que "la política monetaria no se había calibrado para tener en cuenta esos dos puntos".

"Bastante de eso fue en diciembre, entonces, esperábamos terminar el año con algunos números un poco mejor y esa anticipación de las correcciones tarifarias nos alejó un poquito", añadió.

Para este año, en tanto, el BCRA calcula que los precios regulados aumentarán bastante menos.

Sin embargo, el rally ascendente que mostró el dólar entre diciembre y enero golpeó también a los créditos hipotecarios UVA, haciendo que el origen de la preocupación ya no sea solo la inflación -el principal factor que incide en los aumentos de las cuotas-, sino también la volatilidad cambiaria .

La escapada del billete verde sirvió como recordatorio de que, por más que los créditos se pacten en pesos y se ajusten por un indexador, los inmuebles siguen cotizándose en dólares.

En este caso, los más afectados fueron aquellos que a inicios de diciembre recibieron la preaprobación crediticia o que comenzaron entonces los trámites para obtener el dinero.

Sucede que el tiempo promedio para recibir la aprobación del préstamo por parte de los bancos es de 25 días.

Así, el alza del precio del dólar de 13% desde el 11 de diciembre pasado dejó en "offside" a más de un interesado en transformarse en propietario. En concreto, el billete verde pasó de $17,56 a rondar los $20.

Es decir que los clientes que solicitaron hace más de un mes un crédito para cerrar una operación inmobiliaria por una cifra -por ejemplo- de $1 millón (que era el equivalente a US$57.000 a inicios de diciembre), hoy ven que con ese mismo monto pueden adquirir unos US$50.400. Es decir, casi 12% menos.

En términos prácticos, el tiempo que debieron esperar para obtener los billetes para salir a comprar su vivienda, les significó un costo adicional de unos US$6.600.

Pues, es sabido que si bien el comprador recibe pesos del banco por el crédito hipotecario obtenido, a la hora de adquirir un inmueble todas las operaciones se pautan en divisas estadounidense.

Por ende, el solicitante de un préstamo recibe moneda nacional y luego debe transformarlos, sí o sí, a billetes verdes para pagarle al vendedor. En definitiva, en ese pasaje cambiario es donde terminó perdiendo el comprador.

Este aspecto no fue considerado por muchos interesados en créditos a la hora de solicitarlos, y terminó por encarecerles la operación realizada. Incluso, en algunos casos, puso en peligro la concreción de las operaciones de compra.

Según el sitio 'iProfesional', para los interesados en ser propietarios, que esperaban días atrás recibir su dinero de un crédito y se vieron "atrapados" por el avance del tipo de cambio, los bancos optaron por acudir a algunas "recetas" para que las operaciones no se caigan.

"Básicamente, lo que hacemos es analizar caso por caso. No hay una política común. El objetivo es que el cliente pueda firmar y que no se frustre la operación por un tema cambiario. Por eso, se flexibilizó un poco el monto del otorgado", resumieron desde una entidad privada a ese medio.

En tanto, desde el Banco Nación afirmaron que "en aquellos casos en los que el sueldo de los solicitantes lo permite, y dentro de las condiciones generales definidas en cada una de las reglamentaciones de crédito, analizamos la posibilidad de asistirlos con un monto de préstamo superior, abonando para ello una cuota de mayor valor".

En caso de no poder enfrentar ese compromiso extra, otra opción que ofrecen a los afectados es que puedan "estirar" el lapso de devolución, ya que con el sistema UVA se está otorgando un máximo de 40 años de plazo.

Guillermo Jejcic, director de Marketing, Producto y Planeamiento de Banco Itaú, detalló que en los casos en los que la entrega del dinero no se efectivizó, "existe la posibilidad de revaluar la oferta, caso por caso, con el afán de que el cliente pueda concretar su operación inmobiliaria".

En efecto, la mayoría de las entidades consultadas por el sitio mencionado en general están repactando los montos, los plazos o las cuotas de los hipotecarios, en aquellos casos en los que los clientes no llegan a cubrir el dinero necesario para adquirir una vivienda, producto de la devaluación.

Además de la suba del dólar y la aceleración de la inflación, se le sumó otro factor: el alza de los precios de los inmuebles. Según un informe de 'Reporte Inmobiliario', la cotización del metro cuadrado se movió 8 puntos por encima de la inflación de 2017 y unos 10 puntos respecto de la UVA.

A partir del impulso en la demanda de propiedades vía créditos, que se concentró principalmente en las unidades usadas, los departamentos de 2 y 3 ambientes sufrieron un incremento interanual promedio en dólares del 12% en la Ciudad de Buenos Aires.

Si se tiene en cuenta el salto del valor del tipo de cambio entre diciembre de 2016 ($16,1) y a comienzos de enero pasado ($19,1), que fue del 19%, el aumento acumulado del metro cuadrado se elevó al 33% interanual en moneda local.

De este modo, concluyen desde 'Reporte Inmobiliario', la suba de los precios de los departamentos fue superior al índice inflacionario, que alcanzó un 24,8% en 2017.

Por otro lado, según el mismo informe el valor de la cotización de la UVA se incrementó un 23% el año pasado, cifra a la que se le debe sumar la tasa de interés que cobran los bancos, así como los costos financieros, que llegan a ser de un promedio del 8% adicional.