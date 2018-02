Pregunta clave de la familia: ¿Por qué no aparece el video de la endoscopía?

"Obviamente que es necesario el resultado de la autopsia para avanzar en la investigación pero no la necesito para saber que el aparato endoscópico dañó su esófago y estómago", arremetió el abogado de la familia Pérez Volpin, Diego Pirota, ante la pregunta sobre la investigación que se inició ayer (8/02) sobre el cuerpo de la legisladora porteña.

"Nosotros entendemos que si ingresa una persona a realizarse un procedimiento y 18 minutos después fallece, y encuentran que hay lesiones en el esófago, no tengo ninguna dudas que esas lesiones fueron provocadas durante el momento del procedimiento.

Si se provocaron por una falta de prudencia o por una razón natural, lo desconozco, pero que se provaron, se provocaron.

Faltan los datos microscópicos pero se vio un sangrado", enfatizó.

Nelson Castro y los puntos clave de la muerte de Débora Pérez Volpin

A la hora de hablar de la investigación, el letrado dijo que la familia de Pérez Volpin "quiere la verdad, no una venganza. Necesitamos saber la verdad, sea cual sea, no necesariamente que haya un culpable. Si no hay ningún profesional responsable y hay otra explicación, lo vamos a aceptar".

Según el parte de autopsia, en el cuerpo se encontraron "lesiones y perforaciones con insuflación (ingreso de aire a distintas cavidades del organismo)".

Respecto al video, Pirota reveló: "Existe la grabación, pero en la causa no está. El sanatorio no lo aportó. Tenemos incertidumbre".