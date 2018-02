Dólar, sin freno: se vende por encima de los $20,45

Pese al paro bancario de esta jornada, el dólar minorista no detiene su escalada a poco del fin de semana largo. Mostraba una suba de 23 centavos y cotizaba a $20,45, según informaba el Banco Nación (BNA) en su página web.

El número trepa todavía más en bancos privados, ya que en algunas entidades se ofrecía a $20,65 a sus clientes para operaciones digitales.

Por la aparición de mayor oferta, el dólar mayorista recortaba la suba que lo llevó a tocar los $20,28 y operaba a $20,16, con lo que se ofrecía en el MULC.

El dólar blue se colocaba en los $ 20,20.

Ayer, contagiado por el nerviosismo en los mercados internacionales, el billete subió 26 centavos y alcanzó los $ 20,22.

Fue entonces que el BNA vendió unos US$100 millones para aplacar la tendencia alcista, según coincidieron varios operadores.

El economista Daniel Artana descartó hoy que la fuerte suba del dólar, que colocó al billete por encima de los $20 ayer, sea la antesala de una crisis cambiaria.

"Si me preguntan 'no hay riesgo de que esto termine en una crisis cambiaria' yo diría que no, ya que el BCRA tiene suficientes reservas para frenar una embestida", analizó.