No habría video de la endoscopía: ¿'Desapareció' o no se filmó?

Esta tarde se llevaban a cabo nuevos allanamientos en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo en el marco de la causa por la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin. Según trascendió, el operativo es para buscar el CD que contiene el video del procedimiento endoscópico que se estaba realizando cuando la periodista murió el pasado martes, que aún no había sido entregada por el sanatorio. Sin embargo, las primeras versiones periodísticas indican que dicho CD no existiría. Las dudas giran en torno a si la endoscopía no fue filmada debido a que se trataba de un aparato antiguo, o si alguien lo hizo 'desaparecer', lo cual sería muy grave.



La medida, dispuesta por el Juzgado Criminal y Correccional Nº 57, a cargo de Gabriel Ghirlanda, hizo lugar a un requerimiento de la fiscal Nancy Olivieri.



Del sanatorio ya se habían retirado la historia clínica de la periodista, el libro de enfermería y la hoja de guardia a pedido del juez.



Cabe recordar que la familia de Pérez Volpin apunta a una mala praxis del médico que llevó a cabo la endoscopía, luego de que los primeros resultados de la autopsia indicaran que la mujer sufrió lesiones en el esófago y el estómago en medio del procedimiento.

"Obviamente que es necesario el resultado de la autopsia para avanzar en la investigación pero no la necesito para saber que el aparato endoscópico dañó su esófago y estómago", arremetió el abogado de la familia Pérez Volpin, Diego Pirota.

"Todos en la familia queremos agradecerles inmensamente el afecto, el respeto y la consideración que han tenido. Son momentos de mucho dolor", dijo muy emocionado esta tarde Enrique Sacco a la prensa, al finalizar el velatorio de Débora Pérez Volpin en la Legislatura porteña.



El periodista deportivo fue quien recurrió a la Justicia para que se investigue la controversial muerte de la legisladora porteña en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo. "No podemos entender todavía cómo nos ha cambiado la vida de un momento para el otro. Hemos hecho lo que seguramente Débora hubiera hecho si tenía que actuar por alguno de nosotros. No tenemos rencores, no tenemos deseos de venganza, lo único que queremos saber es la verdad", agregó.