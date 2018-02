Plan Giacomini-Milei para el canje de las Lebac

Desde la consultora Economía & Regiones, Diego Giacomini y Javier Gerardo Milei han difundido un muy interesante trabajo para colaborar con el Banco Central, que no termina de encontrarle la vuelta a la inflación. El presidente Mauricio Macri no le pedirá la renuncia a Federico Sturzenegger pero esto no quita que el mercado descuente que 'Sturze' erró y el objetivo antiinflacionario se encuentra en grave peligro.

Por Urgente 24 Viernes 09 de febrero de 2018 18:18 hs