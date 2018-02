Tal vez, el gobierno necesitaría un cambio de aire (o varios)

Dato 1: Desde que Mauricio Macri es Presidente no se detuvo la transferencia de dólares al exterior. Dato 2: Desde que Mauricio Macri es Presidente, las empresas condicionaron la inversión nueva directa igual o más que en días de Cristina Fernández de Kirchner. Dato 3: Desde que Mauricio Macri es Presidente, la generación de empleo no fue una prioridad empresaria aún cuando mucho ayudaría al mandatario. ¿Quién ha defraudado más al Presidente, los sindicalistas o los empresarios? En tanto, Macri ha incumplido promesas porque o no supo o no quiso o no pudo. Es evidente que ha llegado el momento de replantearse un poco de todo, y a semejante menester intenta ayudar este ejercicio:

Por RAFAEL GUERSCHANIK Ex funcionario, consultor y periodista de investigación. Viernes 09 de febrero de 2018