Cuidado: el Círculo Rojo está feliz, el resto desinformado

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Pronóstico Bursátil). Y los bancos Nación, Ciudad y Provincia venden y todo lo que ofertan la demanda se lo lleva.

Si sube el dólar, se traslada a los precios y genera inflación, pero somos competitivos.

Si el dólar se queda quieto en estos valores, perdemos competitividad y la recesión se agudiza.

Así estamos desde que el arrancó Cambiemos.

En las últimas dos semanas, el dólar osciló dentro de una franja acotada mientras que el valor del barril del petróleo se desplomó desde los US$ 66,50 hasta los US$ 58,50. Sin embargo hubieron dos aumentos del precio de los combustibles.

Petroleras, bancos, grandes cadenas: parecen los beneficiados en hacer negocios, casi que lo podríamos resumir en que el Círculo Rojo está feliz, el resto desinformado; mientras se los entretiene con la pelea sindical, las marchas, el papa Francisco y hasta una lamentable e inexplicable pérdida de un ser humano han servido para soslayar los incrementos de impuestos, revalúos fiscales, tarifas, alimentos, peajes y la lista puede seguir.

Enero cerrará con un 2% de inflación, Febrero quizá algo mas del 2.2%; y en Marzo comienza el año en serio. Para finales de ese mes la inflación proyectada se acercará a nuestro número, 30% a 35%, y no sabemos si no nos quedaremos cortos.

Decíamos la semana pasada que el Plan Durar tambaleaba, apenas ha pasado una semana y tuvo una primera caída a la lona. Se levantó antes de la cuenta del arbitro. Pero, de no encarar una lucha encarnizada contra el gasto público, de no bajar a como dé lugar el déficit fiscal, corregir las distorsiones para que los déficits de balanza comercial y turísticos no sigan batiendo récords, el knock-out será inminente.

Tres meses bregando por paritarias sin cláusula-gatillo y emitimos un bono con CER + ajuste por inflación. 'A priori' se podría pensar en una desincronización entre los distintos actores de la economía, de la falta de equipo. Pero la realidad es que nos estamos quedando sin instrumentos para colocar deuda. Este bono parece buena inversión si estuviéramos seguros que se va a pagar. No es nuestro caso.

La tasa testigo de los bonos estadounidenses ha tomado dinámica en la suba y en Marzo la Fed (N. de la R.: Reserva Federal) va a echar mas leña al fuego. Los mercados se han puesto inestables y volátiles, de donde primero se huye es de los países con mayor riesgo de contagio. La Argentina es número puesto, de hecho ya ha empezado a sufrir las consecuencias.

Para 'suavizar' el 'caso Triaca' sale un decreto aplicable a los familiares: parece que estábamos todos equivocados, porque tan sólo eran 12. Poco serio.

Y esta semana, apenas tres días para producir, trabajar. Qué buena excusa tenía el Presidente para suspender, y por cadena nacional, los feriados de carnaval: el país no está para transformarlo en un sambódromo gigante durante 48 horas adicionales.

El gasto público hará imposible que podamos crecer, entonces más tiempo pasa, menos tiempo queda para saltar de la inacción a tomar conciencia que la actual realidad económica se puede llevar puesto una Presidencia.

En términos de mercado, lo que veníamos sugiriendo, finalmente se hizo realidad.

De Argentina y su Merval no dá para hablar demasiado, cada rebote es venta, y ojalá prenda la "ilusión" -nosotros preferimos llamarlo 'utopía'- de pasar a emergentes, y los rebotes sean fuertes, le den altura y el negocio resulte ganar nominales en lugar de dinero.

Tenaris, YPF, APBR y Vale son las elegidas para ganar nominales y luego ganar dinero, pero viene la etapa de la paciencia, la frialdad y el profesionalismo.

El mercado estadounidense está actuando llamativamente similar a como lo hizo en Octubre de 2007, casi de manera perfecta, cuando esperábamos un 'Viernes Negro', vino el rebote. Y éste va a durar Lunes y Martes mientras acá arrojen espuma. Incluso los índices, tal como lo hicieron en 2007, marquen máximos adicionales, chiquitos en términos porcentuales pero nuevos al fin. Y desde ahí, la explosión de la burbuja, caída en aguja, pánico en mercados, suba de tasas y 'efecto-contagio'.

La Argentina, para ese entonces, ya habrá caído mucho antes. Pero será el momento de la caída final con tipo de cambio subiendo ya no de centavos por día, sino de pesos.