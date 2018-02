Cuando el Metro viene más demorado que la historia

CARACAS. 6:00 am. Las estaciones del Metro de Caracas, en Venezuela, están llenas de personas que van a trasladarse a diferentes puntos de la ciudad para iniciar su jornada del día, bien sea trabajar o realizar diligencias.

Lo que sería un viaje “rápido” para los usuarios, se ha convertido en un calvario de espera, pues los trenes no llegan en el tiempo estimado, sino que se toman más de lo debido.

La impaciencia se va apoderando de los ciudadanos y las quejas se escuchan desde distintos puntos. “Nuevamente retraso”, dice una usuaria que tiene más de 15 minutos esperando que arribe el tren en la estación Chacao.

Sin embargo, del otro lado han pasado dos o hasta tres trenes abarrotados de personas que quieren llegar a sus destinos “a tiempo”.

“Es todos los días. Los retrasos se han vuelto constantes y en períodos largos. No sabemos qué ocurre”, manifestó Laura González, trabajadora administrativa.

Desde hace tiempo, se han presentado irregularidades en el servicio de este transporte público que pertenece al Gobierno de Venezuela.

“Parece que los trabajadores del Metro lo hiciesen apropósito, como que no les están pagando bien que generan el retraso del transporte a propósito”, añadió.

Sin embargo, hay quienes argumentan que existe un grave problema de mantenimiento tanto en los trenes como en las vías, lo que genera este problema. “La falta de inversión es evidente, los vagones no tienen aire y que constantemente se reporte retraso significa que no hay cuidado”, agregó.

Sin personal calificado

Expertos en el área aseguraron que la principal causa de las fallas en el sistema de transporte “es la falta de mantenimiento preventivo”, puesto que no reemplazan las piezas antes que fallen.

“En el caso de Caracas, la situación es más compleja porque adicionalmente no existe mantenimiento correctivo. Lo que se daña no puede ser reparado ya sea por falta de repuestos y/o falta de mano de obra calificada”, indicó Antonio Quintale, ingeniero mecánico.

Explicó que esta situación es “fácilmente justificable” debido a tres elementos resultantes:

> “El primero, la carencia e improvisación en los programas de mantenimiento."

> "El segundo, la fuga de talentos en la empresa pública debido a las condiciones laborales precarias".

> "El tercero, la empresa está operando a pérdida, por las tarifas desfasadas del precio de los boletos”.

caracas1.jpg

Tarifas irrisorias

El boleto simple para trasladarse en el Metro de Caracas vale Bs. (bolívares) 4; el ida y vuelta Bs. 8, mientras que el multiabono, el cual ofrece diez viajes, está en Bs. 36.

El salario mínimo de un trabajador en Venezuela es de Bs. 248.510 mensuales, lo que equivale a US$ 0,91, calculado a la tasa del mercado paralelo que impera en el país a causa del férreo control cambiario que tiene el Gobierno y a la escasez de divisas (Bs. 227.901 x US$ 1 para el momento de la redacción de este texto).

Sin embargo, los autobuses cobran Bs. 2.000 de pasaje mínimo (US$ 0,008), cuando los directivos de las líneas precisaron que éste debería ubicarse en Bs. 8.000.

Cabe destacar que los usuarios del servicio han realizado protestas exigiendo mejoras, así como para pedir que no haya retrasos, pero la repuesta de las autoridades ha sido “hacerse de oídos sordos”.

Dejó de ser moderno

En la década de los '80, el Metro de Caracas fue considerado el sistema férreo más moderno de América Latina, así como el más aseado. No obstante, ese calificativo se perdió y hoy está en total abandono.

Casetas vacías, el mal estado de la infraestructura, escaleras mecánicas inservibles, así como los torniquetes dañados forman parte del descuido en el que se encuentra el sistema de transporte.

“No puedo subir las escaleras por mi problema en las piernas”, indicó Daniel Silvera, de 68 años de edad. Apuntó que debe esperar a que aparezca algún operador para que pueda cambiar el sentido a “la única escalera mecánica que funciona”.

“Está en total deterioro. Pareciera que está en desidia la infraestructura y no hay dinero para hacer los arreglos pertinentes”, sumó al tiempo que reiteró que hay que “estar mosca” dentro de las estaciones por los “constantes robos. A eso se suman los vendedores ambulantes que van de vagón en vagón vendiendo golosinas”.

Datos

Actualmente, los venezolanos pasan libremente por los torniquetes de las estaciones, puesto que no hay personal que venda boletos para el uso del subterráneo.

El boleto sencillo en el Metro de Nueva York, en Estados Unidos, cuesta US$ 3. En México vale $ 5 (US$ 0,26). El pase para el Metro de Paris cuesta 1,90 euro (US$ 2,36) y el de Tokio tiene un valor de 280 yenes (US$ 2,54).