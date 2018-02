“Como si fueran migajas”

CARACAS. “Dormimos en las colas para ver si podemos comprar alimentos”, dice Carmen Villalobos, una mujer de 51 años que pernocta de vez en cuando frente a diferentes supermercados en Caracas, Venezuela, para poder comprar 1 Kg. de harina precocida, 1 Kg. de arroz o lo que llegue al lugar.

La firma económica Torino Capital estimó que la inflación en Venezuela en 2017 cerró en 2.900%, lo que implica que los bolsillos de los ciudadanos se vieron afectados por los constantes cambios en los precios de los productos básicos a causa de la escasez.

En diferentes supermercados y abastos de Caracas se aprecian las largas colas de personas a la esperan de que vendan “algo”. Durante el mes de enero de 2018, la falta de alimentos ha arreciado, según indicaron especialistas. La causa: La falta de producción porque “no hay divisas para importar insumos”.

“Hay días en que salimos con suerte: Llevamos un paquete de harina precocida, un aceite y arroz. En otros o en la mayoría de las veces, pues nos quedamos sin nada, porque no llegan los camiones”, explicó Villalobos.

Los venezolanos cada día pasan penurias para obtener alimento. Realizan recorridos en distintos comercios “a ver si se consigue algo. Esperamos y muchas veces debemos regresar a nuestras casas con las manos vacías”.

No obstante, manifestaron que el dinero no les alcanza por los incrementos repentinos de los precios. “El sueldo no alcanza, ya no podemos comprar lo mismo de antes. Compro hasta donde puedo”, resaltó mientras hacía una larga fila en un reconocido abasto ubicado en Chacao, en Caracas.

Una publicación compartida por Venezuela Mundo (@venezuelaesresistencia) el Feb 3, 2016 at 10:19 PST

Claro a este malandrín no le importa que la gente muera de hambre o por falta de medicinas. A el no le falta nada. Que Vzla se hunda, él feliz. https://t.co/mfWIvxJj1i — Andres Velasquez (@AndresVelasqz) 10 de febrero de 2018

Después de 114 años de historia del Diario El Impulso anunciamos el cierre indefenido de la edición impresa por falta de materia prima pic.twitter.com/I1Kk2oAxRA — Juan D. Vílchez V. (@Jdvilchez) 10 de febrero de 2018

El reflejo de la "REVOLUCIÓN SOCIALISTA DEL SIGLO XXI" artista venezolano Francisco Bassim pic.twitter.com/n7GasEJidd — Caracas News (@Caracas_News) 10 de febrero de 2018

Una publicación compartida por Gregoria Díaz (@churuguaraf) el Feb 11, 2018 at 7:42 PST

Pacientes renales continúan protestas por falta de insumos para diálisis https://t.co/hTYiYNsBwE pic.twitter.com/sHHIOJdhc9 — LasNoticiasdeCojedes (@LasNoticiasd_C) 9 de febrero de 2018

La explosión de la malaria en Venezuela es reseñada por la revista Science https://t.co/klUSrvFNFk pic.twitter.com/lVzvxmJ5Sh — El Estímulo (@elestimulo) 12 de febrero de 2018

Madrugar para comprar

La Venezuela de otrora “ya no existe”, en la que ibas en cualquier momento a comprar lo que necesitaba en la cantidad que deseara. “Estoy acá desde las 3:00. Llegué para ser el primero y poder comprar lo que llegue”, sumó Amalio Rondón en la madrugada de Caracas.

Muchos venezolanos faltan a sus trabajos para buscar alimentos y comprarlos: “Muchas veces he dejado de ir a trabajar para ir a comprar (comida). No me gusta faltar pero debo hacerlo. Mi esposa recorre un lado de la ciudad y yo otra”.

Medio kilo de pasta cuesta Bs.180.000, mientras que un litro de leche de larga duración vale Bs. 87.500. “Esos precios son ahora, si no lo compras al cabo de dos días tendrá nuevo precio”, sumó.

Por su parte, el queso tipo paisa está en Bs. 380.000 el Kg., el jamón de pavo en Bs. 1.100.000 el kilo y el queso tipo mozzarella en Bs. 440.000 el kilo.

El paquete de arroz de 1 Kg. está en Bs. 37.000, mientras que los “bachaqueros” (vendedores informales) lo promocionan en Bs. 200.000 por kilo. Igualmente, la harina precocida en manos de estos vendedores está en Bs. 80.000 y en el supermercado estaba en Bs. 13.500.

El litro de aceite en la cadena formal de venta estaba en Bs. 55.000, mientras que en el informal está en Bs. 250.000. Cabe recordar que el salario mínimo en Venezuela es de Bs. 248.510 mensuales, lo que equivale en el mercado paralelo a US$ 0,91.

