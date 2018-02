Retiro en Chapadmalal: Moyano, BCRA, Caputo, la economía...

La Casa Rosada ha enviado un mensaje uniforme a todos los medios de comunicación que la consultaron: Hugo Moyano será aislado por kirchnerista, aún cuando Cristina Fernández de Kirchner se distanció de Moyano hace 7 años y en ese período fue Mauricio Macri el aliado del sindicalista camionero y presidente del Club Atlético Independiente.

El 'relato' está en marcha y es muy probable que resulte exitosa su instalación: no es una casualidad la enormidad de dinero en pauta publicitaria gubernamental que reciben S.A. La Nación y Grupo Clarín -a quienes, además, la agencia estatal Telam les paga al día, algo que no sucede con otros medios, curiosa discriminación que practica su titular, Rodolfo Pousa, ex Artear/Clarín-.

En el Gobierno aseguran que Moyano ya se encuentra aislado del resto de los gremios importantes, arrinconado con el kirchnerismo ortodoxo y la izquierda, mencionándose como negociadores de esa condena a

> Guillermo Dietrich, con los gremios del Transporte;

> Rogelio Frigerio (Interior), con Gerardo Martínez (Uocra) y José Lingeri (Obras Sanitarias);

> Andrés Ibarra (Modernización), con Andrés Rodríguez, el líder estatal de UPCN; y

> Jorge Triaca (Trabajo) con el resto.

Pero eso es el cortísimo plazo. Si la economía no repunta, Moyano sólo deberá sobrevivir, aún aislado, y esperar al 2do. y 3er. trimestre, que plantean enormes interrogantes para Macri.

El Presidente de la Nación lo sabe y es el tema de fondo a tratar en Chapadmalal, no tanto las 'bombas de humo' de la grieta con Moyano, abandonado por Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y quien lo convocó para el choque con Macri, el volátil y verborrágico golfista gastronómico Luis Barrionuevo.

El encuentro de Macri con su gente será el jueves 15/02 y el viernes 16/02, y ocurre cuando la Argentina, gran tomador de préstamos externos desde enero 2016, ha tenido que comenzar a buscar financiación en el mercado doméstico porque fue el más impactado en forma negativa entre los países emergentes de su tamaño durante los recientes remolinos en los mercados de capitales.

Es el verdadero tema, no tanto Moyano, un personaje que cuando estaba para la jubilación, resucitó Macri en el inicio de su gestión.

Domingo Cavallo en los años '90 practicaba esos encuentros con su equipo, a quien apodó "retiros espirituales" su jefe de RRPP, Guillermo Seita, hoy día influyente jefe de la consultora Management & Fit, pero en otros tiempos Guardia de Hierro, que soñaba ser el capítulo argentino del movimiento católico Comunione e Liberazione.

Macri no ha conseguido despegar de la disputa entre Hacienda y el Banco Central, que ha dividido aguas en 'la mesa chica'. Hacienda la comanda Nicolás Dujovne, con el apoyo de Mario Quintana, quien de estos temas conoce bastante menos de lo que Macri imagina. Del otro lado, Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, quien se supone que no está invitado a Chapadmalal porque aunque sea en las formas debería mantener la idea de un BCRA independiente. Lo cierto es que el vanidoso 'Sturze' se viene equivocando feo. Por ejemplo, los préstamos UVA; o la idea grandilocuente de que sólo con la tasa de interés iba a detener la inflación. Pero el gradualismo de Dujovne no le permite alegrías al Presidente.

Un tema cotidiano que deberá considerar el gabinete es la política de incremento del precio de los combustibles, que alienta la remarcación de valores de los otros productos y servicios de la economía, y que golpea a un sector de consumidores que en su rol de electores votó por Macri en 2015 y en 2017 pero ya lucen más que preocupados.

No hay que creer todo lo que se dice: hoy día la inflación juega a favor de la recaudación impositiva que importa a Dujovne, y los combustibles tienen un fuerte componente tributario. Cada vez que aumentan, la AFIP embolsa más dinero.

Lo que Macri y su gente deberán establecer es la prioridad: ¿recaudar más o bajar la inflación? No lo tienen definido aún cuando afirman que sí.

Luego, en los últimos días, con el dólar en alza, el Tesoro Nacional aceleró la venta de divisas al BCRA (US$3.000 millones sumando la del 01/02 y la del 07/02), lo que provocó en los primeros 7 días de febrero, una emisión de $59.033 millones.

En enero, el Tesoro le había vendido al BCRA casi otros US$ 3.000 millones: ¿cómo esteriliza la autoridad monetaria sin disparar el déficit cuasifiscal? Y si no esteriliza, la inflación escala. Resolver el tema es más importante que definir el futuro de Moyano.

"El BCRA suele decir que él pone la tasa y el mercado decide el resto. Pero él pone la tasa para lograr determinado objetivo. Ese objetivo sería más fácil de alcanzar en términos de esfuerzo de tasa si el déficit no estuviera ahí, y, consiguientemente, todo el proceso desinflacionario sería más sustentable", explicó explicó el economista Gabriel Caamaño, socio de la Consultora Ledesma.

Al 07/032, el BCRA esterilizó $119.526 millones con la venta de Lebac en el mercado secundario, pero así apenas logró retirar del mercado los $116.659 millones que debió emitir para comprarle al Tesoro los dólares que consiguió con la colocación de un bono para financiar el déficit, recordó el diario BAE.

"Por ese motivo es clave que se avance en el frente fiscal", recordó Caamaño. Consulta: ¿Mauricio Macri habla de estos temas con sus ministros? ¿Lo hace Marcos Peña, de lo contrario?

Mientras se resuelve el tema, sigue la presión sobre Moyano, una negociación que hará más millonarios a los ya millonarios José Lingeri (Sanidad) y Gerardo Martínez (contrucción), y quizá así ingrese al club Sergio Sasia (el heredero de José Pedraza en la Unión Ferroviaria).

Otro tema para Chapadmalal es Luis Caputo, el primo de Nicolás Caputo.

> ¿Qué pasa con los mercados internacionales y la política de endeudamiento público que precisa mantener Macri?

> ¿Por qué se dice que la próxima emisión de deuda de Ciudad de Buenos Aires logrará una tasa de interés más baja que la reciente emisión de Nación?

> ¿Qué hacer luego del tropiezo en la colocación de acciones en Nueva York, de las empresas Central Puerto y Corporación América en Wall Street, eventos que Macri imaginaba presentar como prueba del éxito de su economía?

Fuera de agenda, el intríngulis judicial del ministro Caputo, socio de empresas offshore (Noctua Intenational). ¿No fue el sindicalista Barrionuevo quien, antes de regresar junto a Macri, advirtió que Luis Caputo puede terminar procesado en abril, algo que escuchó y repitió Moyano?

En tanto, para seguir aislando al ex aliado funcionarios y gremialistas negocian aumentar los aportes que efectúan los monotributistas por la atención médica en prestadoras sindicales y prepagas ($ 536 mensuales cualquiera sea la categoría del pequeño contribuyente):

> o una contribución adicional por cada miembro del grupo familiar del monotributista;

> o una escala en el monto de los aportes de acuerdo al nivel de facturación de contribuyente.

"Hay que resolver la situación porque sino los trabajadores de cada actividad terminan financiando al resto", dicen 'gordos' como Armando Cavalieri (aunque con el tema Sanatorio de la Trinidad, el mercantil tiene otras cavilaciones adicionales).