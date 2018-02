Luego de ganarlo todo, Zidane necesita volver a empezar

Toni Kroos, mediocampista alemán del Real Madrid, explicó sin querer el secreto de la crisis del equipo multicampeón. En una entrevista previa a la visita del PSG en cuartos de final de la Champions League, el campeón del mundo deslizó que la falta de motivación tras ganar 2 Champions League consecutivas podría ser el motivo por el que el planteal del Real Madrid se ha dejado estar.

Luego, además, Real Madrid ganó la Supercopa de Europa al Mánchester United (2-1) y la Supercopa de España l Barcelona (5-1 en el global de la eliminatoria).

"Es increíble ganar tanto tan seguido tal como hicimos, pero supongo que la clave es mantener la motivación y el hambre de ganar", dijo Kroos durante una entrevista organizada por Mahou, patrocinador del Real Madrid. Así, de forma indirecta, señala Kroos que este año la motivación es más complicada de encontrar.

"Es un momento clave de la temporada con el partido ante el PSG pero ya llegaron en años pasados enfrentamientos difíciles contra Bayern, Atlético o Juventus y todos ellos son grandes equipos. Este rival también lo es y somos optimistas para estos partidos", avisó Kroos.

El germano, por cierto, no sólo ve un peligro en los tres delanteros del PSG (Neymar, Mbappé y Cavani) sino en todo el grupo. "No son solo tres grandes jugadores en el PSG, son once. Tienen muy buenos futbolistas en todas las líneas, es un gran equipo y será difícil. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro juego y eso será lo más importante somos optimistas porque también tenemos muy buenos jugadores", concluyó.

El Real Madrid tiene al balón de oro, a Cristiano Ronaldo, a Ramos, a su historia y el apoyo del Santiago Bernabéu: todo lo necesario para superar al líder de la ‘superpoderosa’ 5ta. liga de Europa, la Ligue 1.

El PSG ha hecho 130 goles en lo que va de temporada, tiene un promedio de 3,2 goles por juego, es líder de la Liga de Francia con 12 puntos de diferencia sobre el 2do., gastó 222 millones de euros en Neymar e invirtió en Mbappé.

Pero el dinero no compra ni la mística ni la jerarquía necesaria para ganar la Liga de Campeones.

Xavi, el exjugador del Barcelona, dijo: “El PSG es favorito frente al Real Madrid”, y un gran porcentaje del público así lo considera porque la temporada del Madrid declinó tras los triunfos: 4to. en la Liga de España, 17 puntos menos que el líder, FC Barcelona; eliminado de la Copa del Rey por el ‘inmenso’ Leganés, y en partidos locales ni siquiera pudo con el humilde Levante.

Pero ese rendimiento lo hace peligroso: lo único que le queda a Zidane para seguir diciendo en las ruedas de prensa “estamos bien” es ganar la Champions, tal como ya lo logró 2 veces consecutivas como DT, cuando nadie lo había hecho en los 25 años que lleva el actual formato de la competición.

El banco del Real Madrid es un lugar inestable. La exigencia es máxima. Ni Zidane es ajeno a esta realidad. Su futuro está en el aire. Si no se logra la gesta de levantar otra Champions (o de llegar a la final), dirá adiós y son muchos candidatos posibles a sucederle.

La prensa española ya está ubicándose del lado de uno de ellos: José María Gutiérrez, 'Guti', ex jugador 'merengue' N°14 que ya se ofreció para ser entrenador del equipo.

No lo dijo en tono ofensivo para Zidane. Pero su respuesta a la pregunta qué diría si Florentino Pérez, el preside del Madrid, le llama para el cargo, le permitió un titular en toda la prensa española: "¿Si me animaría? Por supuesto, estoy entrenando para eso. Sí, claro, obvio. ¿De verdad tú te crees que hay en el mundo un entrenador que le diga no al Real Madrid?".

'Guti' es el técnico del juvenil A del Madrid, con el que cerró una magnífica temporada. Luego aclaró que él anhela que siga Zidane pero la maldad ya estaba ejecutada. Aunque aclarase que lo deseaba por muchos años porque eso significaría que las cosas le van bien al Real Madrid.

"Yo espero que no [se marche del Madrid], porque hay que ser realistas; lo que ha conseguido Zidane en los últimos años es una locura para el madridismo", aclaró, antes de no descartar un "difícil" tándem con Zizou.

"Estará difícil, porque él tiene su cuerpo técnico y yo tengo el mío. ¿Cómo no me voy a animar a ser entrenador del Real Madrid?", repitió como pregunta insistente.