Volatilidad en NY: Apuestan que la 9va. vez sea como las 7 anteriores

Facebook, Amazon, Microsoft, Apple y Google (FAMAG) amasan US$ 355.340 millones, una cifra muy similar a la que registraron en 2016. Van por el regreso a USA, y hay expectativa acerca de cómo impactarán sus decisiones en el mercado de capitales, que todos esperan que inicie una tendencia alcista. Es decir: casi nadie afirma en público estar jugando a una baja continuada.

Las tecnológicas saldrán de compras. Este año, 4 de las 5 han hecho adquisiciones interesantes: Amazon adquirió Whole Foods Market por US$ 13.700 millones; Google compró el negocio de telefonía (en verdad, compró a decenas de ingenieros especializados) por US$ 1.100 millones; Facebook compró la aplicación ‘tbh’; Apple se quedó con Shazam. Microsoft no realizó ninguna compra aún en 2017.

Las 5 grandes presentaron sus cuentas del 4to. trimestre de 2017, con algo en común: el análisis del impacto de la reforma fiscal de Donald Trump. Las FAMAG pagarán US$ 64.000 millones en impuestos, en el marco de su repatriación de utilidades.

Todas están analizando la volatilidad del mercado. Sin embargo, confían en la historia, que muestra que, luego de episodios tal como el de la semana pasada, el Dow Jones suele subir con fuerza.

Desde su lanzamiento en 1993, el índice VIX, termómetro que mide la volatilidad en los mercados estadounidenses, y cuyo promedio histórico es 19.5 resulta que en 9 ocasiones superó los 40 puntos, incluyendo la semana pasada, cuando el VIX llegó a dispararse 115% el lunes 05/02 y el martes 06/02 tocó los 50 puntos por vez 1ra. vez desde 2011.

Considerando los 8 episodios anteriores, en 7 ocasiones el Dow Jones se repuso de las caídas asociadas a esos ataques de volatilidad, con fuertes subidas. La excepción fue tras la fuerte subida del VIX tras los atentados del 11/09/2001: 1 año después el Dow cotizaba casi un 5% por debajo.

Conclusión: en la mayoría de las ocasiones las correcciones bursátiles que acompañan a las subidas en vertical del índice de volatilidad VIX conducen luego a importantes remontadas de la renta variable.

Al respecto, Pedro Calvo escribió en Bolsamanía:

"(...) Los precedentes, por tanto, evidencian que los eventos de la semana pasada, en la que la explosión de la volatilidad provocó que el Dow sufriera precisamente su peor semana desde agosto de 2015 con un descenso del 5,2%, podrían preludiar otro tirón al alza del índice estadounidense. Antes, eso sí, deberá aclararse el tradicional dilema que surge en estos casos. Es decir, si estos temblores responden a una corrección que llevaba tiempo esperándose y que ayudará a 'limpiar' las cotizaciones y recalibrar las carteras y las valoraciones para ajustarlas a un escenario menos complaciente y de mayor volatilidad que en los últimos años o si, por el contrario, es el inicio de un cambio de calado en los mercados y la economía mundial.

"Fuera de aspectos técnicos, el contexto fundamental para las ganancias corporativas y la economía estadounidense permanecen robustos. Globalmente, un sólido crecimiento real en 2018 y un crecimiento más rápido de los beneficios empresariales seguirán siendo los principales pilares del mercado alcista. La corrección, aunque se ha ceñido ampliamente a las acciones, es ciertamente un bache en el camino", opina Craig Burelle, analista de estrategias macro de Loomis Sayles (afiliada a Natixis IM).

Para los analistas de Macquarie Capital, los bruscos movimientos de las últimas semanas responden a que los inversores están desterrando la idea del "estancamiento secular que ha dominado los precios en los últimos años", en tanto que vinculan el repunte de la volatilidad a las dudas acerca de si "la recuperación puede soportar unos tipos de interés más altos". Y ofrecen su propio diagnóstico: "Creemos que unos tipos más altos y el incremento de la volatilidad son reflejos naturales de la mejor perspectiva para el crecimiento y la inflación que el cambio de sentimiento de los inversores refleja, pero sin que provoquen como consecuencia que la recuperación descarrile".

"La corrección es bienvenida", ha asegurado incluso la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, en alusión al aviso que han supuesto la caída de las acciones y la subida de la volatilidad. (...)".

Pero ¿cuál fue el motivo de la gran volatilidad?

Alistair Gray y Robin Wigglesworth intentaron una explicación en Financial Times:

"Wall Street apunta a las aseguradoras como unas de las principales causantes de las turbulencias que han eliminado billones de dólares de valor de los mercados bursátiles en los últimos días. Aunque se ha responsabilizado a los complejos fondos ligados a la volatilidad y a los operadores basados en algoritmos de las fuertes oscilaciones de los precios, estrategas e inversores señalan que una parte significativa de las ventas podía achacarse a las anualidades variables, un popular producto de las aseguradoras que ofrece ventajas fiscales y rendimientos garantizados a los clientes.

Las aseguradoras de vida estadounidenses sufrieron pérdidas en este tipo de títulos durante la crisis financiera. Desde entonces, han reaccionado comercializando anualidades variables que colocan el dinero de los clientes en fondos "ligados a la volatilidad". Estos fondos, que tratan de producir rendimientos más estables, eliminan activos de riesgo cuando aumenta la volatilidad.

Entre los proveedores de los mayores fondos de este tipo se incluyen la filial de MetLife, Brighthouse, SunAmerica de AIG y Columbia Threadneedle, parte de Ameriprise, según los especialistas en anualidades variables Soleares Research. Bridgewater, el mayor hedge fund del mundo, calcula que hay unos 350.000 millones de dólares invertidos en cuentas" ligadas a la volatilidad".

Aaron Sarfatti, socio de Oliver Wyman, calculó que los fondos ligados a la volatilidad vendieron futuros sobre acciones por entre 80.000 y 100.000 millones de dólares en los últimos días. Los activos de anualidades variables invertidos en esos fondos aumentaron de unos 55.000 millones de dólares en 2011 a 275.000 millones en el tercer trimestre de 2017, según Soleares.

"Como estos fondos abandonan la renta variable cuando empeora el mercado pueden, irónicamente, incrementar la volatilidad del mercado debido a la gran cantidad de dinero que sale de las acciones por los controles sobre la volatilidad", explicó Steven McDonnell, el fundador de Soleares. "Eso es lo que preocupa a la gente".

Los proveedores de productos ligados a estas anualidades restan importancia a su contribución a la caída del mercado, exponiendo que los fondos no estaban apalancados y que las ventas se habían producido a lo largo de varios días.

"No cabe duda de que estos fondos ligados a la volatilidad han vendido, pero pienso que es un porcentaje del total muy, muy pequeño", afirmó Joe Becker, director de estrategia de carteras del proveedor de servicios actuariales Milliman.

Las anualidades variables ofrecen a los clientes los beneficios de los fondos de inversión en renta variable -abriendo la oportunidad de obtener jugosos rendimientos- y protegen al mismo tiempo frente a las fuertes pérdidas. La rentabilidad garantizada puede hacer que resulten problemáticos para los distribuidores.

Antes de la crisis, las aseguradoras colocaban por lo general el dinero de las cuentas variables en inversiones tradicionales, lo cual ocasionó grandes pérdidas cuando los precios se desplomaron la pasada década.

Varias compañías, como The Hartford, Genworth e ING, redujeron o abandonaron los negocios de anualidades variables. Por ello, las firmas ofrecieron a los clientes las alternativas ligadas a la volatilidad."