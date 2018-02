Final feliz: Rescataron a un joven que naufragó dos días en un kayak

La historia de Marcos, una historia de película con final feliz, comenzó el domingo pasado, cuando un llamado de Defensa Civil advirtió a la fuerza de seguridad que una mujer pidió ayuda porque su marido, de 29 años, había salido a navegar y no regresó a tierra firme.

La Autoridad Marítima desplegó entonces un operativo de búsqueda que incluyó: un helicóptero PA-14 que partió desde Mar del Plata para hacer un "barrido" desde el último punto en que el joven había sido visto.

A su vez, los guardacostas "Bahía Blanca" y "Lago Mascardi" se dirigieron a la zona de búsqueda, con el apoyo de semirrígidos tripulados por nadadores de rescate.

El operativo también se desarrolló en tierra: distintos móviles patrullaban la costa, mientras Prefectura General Lavalle recibía a los familiares de la víctima para mantenerlos al tanto del procedimiento y brindarles contención.

Dos días después, el personal del guardacostas "Bahía Blanca" logró divisar a la víctima, que se encontraba a la deriva a 9 millas náuticas (18 kilómetros aproximadamente) de la costa. Rápidamente, lo pusieron a salvo y le practicaron primeros auxilios.

Actualmente está siendo atendido en el hospital con un suero para hidratarlo. Desde allí mantuvo una conversación hace instantes con el canal 'TN' quien agradeció por la atención tanto de las fuerzas como del hospital.

"Cuando volví, vi la magnitud de lo que me pasó", dijo Marcos, y agregó: "fue como buscar una aguja en un pajar". El joven contó además que no tomó ni una gota de agua durante los dos días, porque "sabía que eso le iba a provocar fuertes dolores de cabeza" y que remó desde que salía el sol hasta que se ponía durante los días que estuvo náufago, que se dio vuelta, y que no tenía experiencia aunque sí algunos conocimientos de supervivencia además de tener buen estado físico debido a su profesión. Marcos es policía.

Contó que había salido solo por una hora y que nunca pensó que ello le iba a ocurrir. "Se movieron dos provincias para buscarme", dijo el jujeño, que finalizó: "Esto es volver a nacer".