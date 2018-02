La versión de la tercera en discordia en la separación de Barón y Del Potro

Jimena Barón y Juan Martín del Potro estarían separados por lo que ya empezaron a circular versiones sobre los motivos de la ruptura. La más picante la dio Yanina Latorre, al asegurar que la relación terminó por supuestas infidelidades.

"Nunca dejó de chatear, de vincularse con las cosas que tenía antes de Jimena", dijo en el programa 'Los ángeles de la mañana'. Y siguió: "Tengo el nombre de una mujer, que no lo voy a contar porque no es una persona conocida, que no es del medio. Es una chica joven que está súper enamorada de él, y que él nunca dejó de verla ni hablar con ella. Ella no quiere mediatizarse, pero tenemos gente en común y me enteré".

La panelista indicó que se trata de una chica que está muy enamorada de él y que el tenista nunca dejó de verla o de hablarle.

"Jimena empezó a sospechar en enero, cuando él se fue a jugar afuera, y ella empezó su gira", comentó Latorre. "Las cosas empezaron a andar mal, porque venía todo mal desde diciembre. Trataron de recomponerlo. Yo dije que cuando volviera iban a estar separados y es tal cual, Jimena y Juan están separados", agregó.

Latorre aseguró que la supuesta tercera en discordia le dijo que Del Potro y Barón tenían problemas de pareja y que algunos roces tenían que ver con el "hijito de Jime". "Juan es un chico soltero, que está para otra cosa. Cuando viene la paternidad, al principio le divierte, pero cuando pasó la calentura del primer momento, decís 'mejor me quedo en casa'. Jimena tampoco lo está negando", indicó la panelista.

Por ahora, no hubo confirmación de ninguno de los dos lados. Jimena posteó un fuerte video en el que fue irónica con todos los que hablaron de ella.